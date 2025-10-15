Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

15-10-2025 - 11:58 AM | Xã hội

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 15/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn , nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025, thay cho ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn- Ảnh 1.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Quốc Khánh. (Ảnh: Hoàng Tính)

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Hoàng Quốc Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Quá trình công tác, ông Khánh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ông từng học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật.

Ngày 12/6/2019, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn- Ảnh 2.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Hoàng Tính)

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Khánh từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La và giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên; Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La và Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 8/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 28/9/2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.

