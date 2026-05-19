'Ông lớn' bất động sản Geleximco muốn lấn sân sang chăn nuôi

Theo Châu Anh/VTC News | 19-05-2026 - 09:58 AM | Bất động sản

Tập đoàn Geleximco vừa đề xuất đầu tư dự án chăn nuôi heo, gia cầm tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh này mới đây đã làm việc với liên doanh đầu tư là Tập đoàn Geleximco và Công ty cổ phần tập đoàn thực phẩm Nông - Lâm - Ngư nghiệp Đức Khang Tứ Xuyên về dự án chăn nuôi heo, gia cầm công nghệ cao kết hợp trồng chè, tại các thôn: Cu Ri, Sùng Lễ, Đồng Bừa, Đào Tiến, Cao Ngỗi, Phan Lương (xã Trường Sinh).

Tổng diện tích dự án khoảng 552,8 ha, vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, tương đương 7.854 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án gồm 3 giai đoạn: Từ năm 2027- 2035, có thể giải quyết việc làm cho khoảng 1.400 lao động địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và nhà đầu tư đã tập trung trao đổi làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư dự án; các khó khăn, vướng mắc của dự án liên quan đến quy hoạch, đất đai, hiệu quả kinh tế, môi trường…

Như vậy, nếu dự án được chấp thuận triển khai, sẽ có thêm một tập đoàn lớn lấn sân vào ngành chăn nuôi.

Tập đoàn Geleximco vốn được biết đến là một tập đoàn đa ngành và nổi bật trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng - bất động sản và cả tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, tiền thân của tập đoàn là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - GELEXIMCO ra đời năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Đến nay, GELEXIMCO đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản 80.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.

Hiện Geleximco nắm giữ hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn), Geleximco Lê Trọng Tấn, An Bình Plaza, Thành phố Giao lưu, cùng các nhà máy công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, bột giấy...

Geleximco không phải là doanh nghiệp lớn đầu tiên lấn sang mảng chăn nuôi, trước đó nhiều tập đoàn như Hòa Phát, Thaco...cũng đã tham gia mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều công ty cũng đẩy mạnh đầu tư và đạt thành công lớn khi mở rộng ngành nghề này.

