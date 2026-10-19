Ông lớn đường sắt Pháp công bố đơn hàng đầu tiên trị giá 23.300 tỷ từ Vingroup cho thương vụ 200 đoàn tàu metro

Ngày 19/10, tập đoàn công nghệ đường sắt Alstom (Pháp) thông báo đã nhận được đơn hàng giai đoạn đầu trị giá khoảng 800 triệu euro (khoảng 23.300 tỷ đồng), liên quan đến việc cung cấp tàu metro Metropolis cho các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Đơn hàng này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Alstom và Tập đoàn Vingroup được công bố ngày 6/10. Theo phía Alstom, các đoàn tàu thuộc đơn hàng sẽ được thiết kế và sản xuất tại nhà máy Valenciennes Petite-Forêt ở Pháp, một trong những cơ sở chuyên sản xuất tàu metro của tập đoàn.

Alstom dự kiến ghi nhận đơn hàng trong quý III năm tài chính 2026-2027. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố số lượng đoàn tàu cụ thể tương ứng với giá trị 800 triệu euro. Đây mới là giá trị đơn hàng giai đoạn đầu, chưa phải tổng giá trị toàn bộ thỏa thuận với Vingroup.

Vingroup dự kiến lắp ráp 117 đoàn tàu metro tại Việt Nam

Trước đó, ngày 6/10, Vingroup và Alstom đã ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phục vụ các dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Thỏa thuận có quy mô tổng cộng 200 đoàn tàu Metropolis, mỗi đoàn gồm 5 toa.

Theo công bố của Alstom, tập đoàn Pháp sẽ thiết kế, sản xuất và cung cấp tối đa 83 đoàn tàu tại nhà máy Valenciennes Petite-Forêt. Đối với 117 đoàn tàu còn lại, Vingroup sẽ thực hiện lắp ráp tại Việt Nam bằng linh kiện do Alstom cung cấp, trên cơ sở thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng công nghệ giữa hai bên.

Các đoàn tàu Metropolis thế hệ mới sử dụng thân vỏ bằng hợp kim nhôm nhằm giảm trọng lượng, tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân rộng giúp tăng không gian bên trong và sức chứa hành khách.

Một trong những công nghệ được áp dụng là hệ thống vận hành tự động hoàn toàn GoA4, cho phép tàu hoạt động mà không cần lái tàu. Hệ thống phanh kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, trong đó công nghệ phanh tái sinh cho phép thu hồi một phần năng lượng trong quá trình giảm tốc.

Theo Vingroup, việc hợp tác với Alstom nằm trong kế hoạch phát triển lĩnh vực hạ tầng, đồng thời từng bước hình thành năng lực sản xuất và lắp ráp phương tiện đường sắt trong nước.

Đối tác của Vingroup có doanh thu hơn 19 tỷ euro mỗi năm

Alstom là một trong những tập đoàn công nghệ đường sắt lớn trên thế giới, có trụ sở tại Pháp. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất tàu cao tốc, tàu điện ngầm, tàu khu vực, tàu điện mặt đất, hệ thống tín hiệu, hạ tầng và dịch vụ đường sắt.

Theo số liệu mới nhất do doanh nghiệp công bố, Alstom có khoảng 87.800 nhân viên tại 61 quốc gia. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu 19,2 tỷ euro.

Alstom đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm, tham gia nhiều dự án trong lĩnh vực đường sắt. Doanh nghiệp từng cung cấp các giải pháp hiện đại hóa hệ thống tín hiệu, thông tin liên lạc cho tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh và ga Ninh Bình.

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Alstom là đơn vị cung cấp và tích hợp hệ thống cho tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, bao gồm 10 đoàn tàu Metropolis, mỗi đoàn 4 toa, được thiết kế và sản xuất tại Pháp. Tập đoàn cũng cung cấp hệ thống tín hiệu Urbalis 400, thiết bị cấp điện và các hạng mục tại depot.

Với thỏa thuận mới cùng Vingroup, Alstom tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, lần này với quy mô lên tới 200 đoàn tàu và nội dung hợp tác bao gồm cả chuyển giao công nghệ phục vụ lắp ráp trong nước.