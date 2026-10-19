Ông chủ California Fitness thừa nhận sai lầm: "Xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội"

"Chúng tôi chân thành đề nghị các bạn cho California thêm một cơ hội", ông Dane Fort (sinh năm 1978, quốc tịch Ireland), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga, chia sẻ trong video vừa được đăng tải trên fanpage chính thức của hệ thống.

Trong thông điệp gửi tới hội viên, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp, ông Dane Fort thay mặt ban lãnh đạo nhận trách nhiệm về những gián đoạn dịch vụ, quyền lợi khách hàng bị ảnh hưởng và các vấn đề tồn đọng thời gian qua.

Đáng chú ý, người đứng đầu chuỗi phòng gym gần 20 năm tuổi tại Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm trong chiến lược phát triển trước đây.

"California đã theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Chúng tôi đã phát triển vượt quá năng lực của đội ngũ nhân sự và hệ thống vận hành", ông nói.

Theo ông Dane Fort, cạnh tranh gia tăng cùng những hạn chế trong quản lý, vận hành đã khiến California gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông thừa nhận không thể lấy yếu tố thị trường để biện minh cho sai lầm của công ty.

Hệ quả là nhiều quyền lợi hội viên bị gián đoạn, một số phòng tập tạm đóng cửa, ảnh hưởng đến khách hàng, nhân viên và đối tác.

Ông Dane Fort đề nghị hội viên cho California thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc. Theo ông, quá trình này đã kéo dài khoảng 90 ngày. Sau thời hạn trên, công ty cam kết công khai tiến độ, những vấn đề tồn đọng và phương án xử lý.

Trước mắt, California quyết định bỏ khoản phụ thu 20.000 đồng/lớp đối với một số lớp GroupX và Yoga vừa áp dụng từ ngày 12/10, đồng thời từng bước khôi phục dịch vụ khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe tùy điều kiện từng cơ sở. Hệ thống cũng chuẩn bị bổ sung gói hội viên thanh toán theo tháng, cho phép khách hàng linh hoạt sử dụng hoặc ngừng dịch vụ, đồng thời thiết lập kênh khảo sát độc lập để tiếp nhận phản hồi.

Bên dưới video, nhiều hội viên bày tỏ sự ủng hộ nhưng cũng không giấu được lo lắng. Tài khoản P.K. bình luận: "Mấy nay California là tâm điểm luôn, hi vọng là sẽ duy trì và phát triển được". Trong khi đó, tài khoản N.B.N. viết: "Thôi các cụ cố gắng em còn đến năm 2029 lận". Tài khoản T.H. chia sẻ: "Hỏng tin cũng phải tin Cali… thẻ hết hạn 02/2030", còn L.N. đặt câu hỏi: "Rồi có mở cửa ko ạ".

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, California Fitness & Yoga từng phát triển mạng lưới phòng tập cao cấp tại nhiều vị trí đắc địa. Tuy nhiên, hệ thống gần đây liên tục đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động tại một số cơ sở, trong đó có Pico Xuân Thủy, Capital Tower và Mac Plaza Hà Đông.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Thể dục Thể hình Centuryon, pháp nhân có trụ sở tại Royal City (Hà Nội), đang làm thủ tục giải thể. Centuryon thuộc phân khúc phòng tập cao cấp của California, trong khi hệ thống từng niêm yết gói thẻ VVIP ICONIC giá 106 triệu đồng/12 tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California ghi nhận chậm đóng hơn 9,02 tỷ đồng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM tính đến cuối tháng 9/2026, liên quan đến 416 lao động.

Trong video, ông Dane Fort khẳng định California vẫn hoạt động, đồng thời giải thích việc sáp nhập một số pháp nhân năm 2019 không đồng nghĩa toàn hệ thống giải thể. Công ty đang huy động nguồn lực để từng bước giải quyết các nghĩa vụ với hội viên, nhân viên và đối tác.

"Niềm tin chỉ có thể được xây dựng lại bằng những hành động cụ thể", ông nhấn mạnh.