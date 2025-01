Ông Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị mức án từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

Chiều 8/1, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã đưa ra đề nghị mức án đối với 5 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (bên trái) và Lê Thanh Vân.

Các bị cáo trong vụ án bao gồm: cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước), Phạm Minh Cường (biệt danh "Cường quắt", có 3 tiền án, trú tại Thái Bình) và Nguyễn Văn Phương (trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Cụ thể, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo như sau:

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng: Đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “ Cưỡng đoạt tài sản ” và từ 10 đến 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hình phạt đề nghị đối với bị cáo Nhưỡng là từ 13 đến 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Vân: Đề nghị mức án từ 7 đến 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Phạm Minh Cường: Đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Phương: Đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương: Đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, bị cáo Nhưỡng và bị cáo Vân đã lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội để can thiệp vào công việc của các cơ quan nhà nước, thúc đẩy giải quyết các vụ việc theo nguyện vọng của người gửi đơn, đồng thời nhận hoặc hưởng lợi vật chất từ các hành vi này.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, các bị cáo đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi tại nhiều địa phương như Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, và Hà Nội, thể hiện qua 5 vụ việc cụ thể.

Các vụ việc liên quan đến bị cáo Lưu Bình Nhưỡng:

Vụ can thiệp cho nhóm giang hồ: Bị cáo Nhưỡng bị cáo buộc đã can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình để 'bảo kê' cho một nhóm giang hồ chuyên cưỡng đoạt tài sản từ các doanh nghiệp khai thác cát tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy.

Vụ can thiệp tranh chấp đất đai ở Hải Phòng: Vào tháng 12/2020 và tháng 5/2021, ông Nhưỡng sử dụng tư cách đại biểu Quốc hội để can thiệp vào vụ án tranh chấp đất đai ở TP Hải Phòng, giúp một người tên Bùi Văn Thao trong vụ kiện tại TAND huyện Thủy Nguyên. Ông Nhưỡng sau đó nhận lợi ích là bộ cửa cổng nhà thờ trị giá 75 triệu đồng.

Vụ dự án Quế Võ 3 ở Bắc Ninh: Bị cáo Nhưỡng đã can thiệp để giúp một doanh nghiệp được duyệt dự án Quế Võ 3 và nhận 300.000 USD (tương đương khoảng 6,9 tỷ đồng). Số tiền này đã được gia đình bị cáo nộp lại.

Vụ dự án 36ha tại Quảng Ninh: Vào năm 2019, ông Nhưỡng đã can thiệp vào việc tiếp tục triển khai dự án 36ha của Công ty Hạ Long tại Quảng Ninh và hưởng lợi từ đất đai.

Vụ "bắt tay" với Lê Thanh Vân để giúp Công ty Trường Sinh: Bị cáo Nhưỡng và bị cáo Vân bị cáo buộc đã phối hợp để gây áp lực lên chính quyền tỉnh Quảng Ninh, giúp Công ty Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác mỏ đất, nhận tiền từ doanh nghiệp này (ông Nhưỡng nhận 6 lần, tổng cộng 210 triệu đồng; Ông Vân nhận 2 lần, tổng cộng 60 triệu đồng).

Viện kiểm sát cho rằng, qua các vụ việc này, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã lợi dụng quyền hạn để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng lớn đến sự công bằng và hiệu quả của các quyết định hành chính.