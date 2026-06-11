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Ông Modi trở thành thủ tướng đắc cử có nhiệm kỳ dài nhất của Ấn Độ

| | Tài chính quốc tế

Ngày 10/6, Chính phủ Ấn Độ cho biết, ông Narendra Modi đã trở thành thủ tướng được bầu cử có nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ông Modi đang kỷ niệm 4.399 ngày liên tiếp tại chức kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ lần đầu tiên vào ngày 26/5/2014, vượt qua nhiệm kỳ 4.398 ngày của Thủ tướng sáng lập đất nước Jawaharlal Nehru thiết lập trước đó.

“Phục vụ công chúng là thước đo lớn nhất để đánh giá là quản trị tốt. Chỉ người nào làm việc không mệt mỏi với sự khiêm tốn, tận tâm và tinh thần trách nhiệm mới có được lòng tin của mọi người”, Thủ tướng Modi nói trong một bài đăng trên Twitter hôm 10/6.

Năm 2024, ông Modi trở thành nhà lãnh đạo Ấn Độ thứ hai sau ông Nehru, nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, củng cố thêm quyền lực của đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông.

Đảng của ông Modi đã điều hành đất nước trong thập kỷ qua với tư cách là một phần của Liên minh Dân chủ Quốc gia.

Dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo 75 tuổi này, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng lên 4,19 nghìn tỷ USD vào cuối năm ngoái, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, vượt qua Nhật Bản về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa.

Trong 12 năm qua, Thủ tướng Modi đã chủ trì các dự án và chương trình phát triển cơ sở hạ tầng lớn, giúp hơn 250 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, theo số liệu của chính phủ.

Ông cũng giám sát việc ký kết các hiệp định thương mại tự do quan trọng, bao gồm cả với Anh, UAE và Oman.

"Thủ tướng Modi đã vượt qua một cột mốc quan trọng đưa ông vượt lên trước tất cả các thủ tướng đắc cử của Ấn Độ”, theo lời cố vấn cấp cao tại Bộ Thông tin và Truyền thông Kanchan Gupta,

“Đây là minh chứng cho những đóng góp của Thủ tướng không chỉ trong việc khuyến khích Ấn Độ dám mơ ước lớn, suy nghĩ lớn, mà còn trong việc đạt được những mục tiêu và chỉ tiêu mà trước đây được cho là bất khả thi”, ông Gupta nói với Arab News.

Theo Arab News
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PV

giaoducthoidai.vn

Từ Khóa:
ấn độ

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