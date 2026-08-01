Ông Ngô Trọng Vinh xin từ nhiệm, công ty triệu tập họp bất thường

CTCP Đầu tư CMC (mã: CMC) mới đây công bố đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT của ông Ngô Trọng Vinh vì lý do cá nhân.

Theo đơn từ nhiệm, ông Vinh xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/9/2026 và từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong một diễn biến khác, CMC công bố quyết định thông qua chủ trương tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2026, dự kiến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông là 18/9. Thời gian tổ chức và địa điểm họp sẽ thông báo sau.

Tại cuộc họp, CMC dự kiến trình cổ đông việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 01/09/2026 và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế.

Một nội dung quan trọng khác nhằm điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu mà Đại hội cổ đông thường niên 2026 đã thông qua.

Cụ thể, CMC điều chỉnh giảm tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ 35% xuống còn 17%. Lý do điều chỉnh là lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tại BCTC năm 2025 đã kiểm toán chưa ghi nhận khoản hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối. Do đó, nguồn lợi nhuận không đủ để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức 35% như ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua.

CMC cho biết, khi phần hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối còn lại được hoàn tất thủ tục và ghi nhận vào kỳ kế toán sau, Công ty sẽ có phương án phân phối lợi nhuận còn lại này cho cổ đông.

Theo tìm hiểu, tiền thân của CMC là Nhà máy đại tu ô tô số 1 trực thuộc Cục vận tải đường bộ chính thức thành lập năm 1969. Sau nhiều thay đổi, tới năm 2008, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư CMC (tên viết tắt: CMCI., JSC).

Sau nhiều lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ công ty đạt hơn 51 tỷ đồng. Hiện tại, CMCI chuyên kinh doanh thương mại, chuyên mua bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu và là đại lý cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

BCTC quý 2/2026 cho biết doanh thu thuần của CMCI đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, CMC báo lỗ trước thuế quý 2 hơn 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1,4 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế 2,1 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân chính khiến CMC lỗ trong quý này là do chi phí tài chính tăng mạnh từ -587 triệu (quý 2/2025) lên gần 4,5 tỷ (quý 2/2026). Công ty cho biết, thị trường chứng khoán không thuận lợi khi công ty đã mua số cổ phiếu trước đây và nay phải lập dự phòng cho số cổ phiếu theo giá của ngày 30/06/2026 làm tăng chi phí tài chính.