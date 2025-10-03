Ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 3/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 được công bố.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Bí thư Thường trực), bà Trần Thị Thanh Hương, ông Hồ Văn Mừng và ông Lâm Minh Thành.

Cũng theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm 66 người, trong đó 16 Ủy viên Ban Thường vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê ở tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ hành chính công, Cử nhân luật.

Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở tỉnh Cà Mau như Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 1/2004 - 10/2005, ông là Bí thư Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tháng 11/2005 - 4/2009, ông được làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Tháng 5/2009 - 9/2014, ông Nguyễn Tiến Hải được phân công giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tháng 7/2014 - 6/2015, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phụ trách khối cơ sở.

Tháng 6/2015 - 9/2020, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tháng 10/2020 - 2/2021, ông là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, từ ngày 1/7/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho đến nay.

Tỉnh An Giang mới sau hợp nhất có diện tích là 9.888 km², dân số 4,95 triệu người với 102 đơn vị hành chính cấp xã.



