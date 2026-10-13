Ông Nguyễn Tuấn Phong giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Sáng 13/10, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Hưng Yên, tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 13/10/2026.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Phong.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Tuấn Phong. Trên nhiều vị trí công tác, ông Nguyễn Tuấn Phong đã khẳng định được năng lực, phẩm chất, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn ông Nguyễn Tuấn Phong trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; đồng thời cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Ông Nguyễn Tuấn Phong khẳng định sẽ chủ động nắm bắt ngay công việc, sâu sát cơ sở, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, tâm huyết, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt, thực chất, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, bền vững của tỉnh Hưng Yên trong kỷ nguyên mới.

Theo Báo Hưng Yên