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Ra quyết định khởi tố hai cha con Trần Xuân Trọng SN 1966

| | Xã hội

Cả hai bị khởi tố về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

ăn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tư, sinh năm 1991 và Trần Xuân Trọng, sinh năm 1966 cùng thường trú thôn Thạch Bắc, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa về tội "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" quy định tại Khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/7/2026, lực lượng chức năng kiểm tra bè mảng gỗ, xốp không số đăng ký của Trần Xuân Trọng đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh, phát hiện trên bè mảng đang lưu giữ 09 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của các tàu cá khác.

Ra quyết định khởi tố hai cha con Trần Xuân Trọng SN 1966 - Ảnh 1.

Bị can Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng (từ trái sang) tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Ninh

Quá trình điều tra xác định vào ngày 07/7/2026, Trần Văn Tư đã liên hệ thoả thuận với 09 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị VMS, sau đó Trần Văn Tư chỉ đạo bố đẻ là ông Trần Xuân Trọng tiếp nhận 09 thiết bị VMS trên, lắp đặt và cất giấu trong cabin bè mảng gỗ xốp do ông Trọng quản lý, tạo điều kiện cho các tàu cá vào vùng biển đánh bắt thủy sản trái phép.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng đã tổ chức tháo trái phép 09 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng từ ngày 07/6 đến ngày 14/7 với tổng thời gian là 163 giờ 11 phút, nhằm thu lời bất chính.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thủy sản, đặc biệt là quy định về lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS). Mọi hành vi tháo gỡ, cất giấu, đấu nối trái phép thiết bị VMS nhằm trốn tránh sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng đều là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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