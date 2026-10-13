Công an áp giải đối tượng Nguyễn Văn Mạnh SN 1992 về Việt Nam

Công an thành phố Quảng Ninh ngày 12/10/2026 cho biết, từ năm 2025 đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã thực hiện hơn 23 lượt trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến tội phạm ma túy và phối hợp truy bắt đối tượng truy nã.

Đây là kết quả của việc chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới thông qua Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.

Đáng chú ý, từ ngày 2 đến 4/7/2026, hai bên tổ chức Hội nghị trao đổi công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới năm 2026, ký biên bản Hội nghị hợp tác thực thi pháp luật về phòng, chống ma túy. Hoạt động này góp phần củng cố cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.

Đầu năm 2024, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tú phát hiện, triệt phá một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tại phường Hoành Bồ. Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1992, trú tại khu Trới 9, phường Hoành Bồ), được xác định là đối tượng cầm đầu. Sau khi các đồng phạm bị bắt giữ, Mạnh bỏ trốn sang Phnom Penh, Campuchia nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Mạnh, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Quá trình truy bắt gặp không ít khó khăn khi đối tượng liên tục thay đổi nơi lẩn trốn. Đáng chú ý, đồng bọn của Mạnh còn tung tin đối tượng đã trốn sang Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tổ công tác áp giải đối tượng Nguyễn Văn Mạnh về Việt Nam - Ảnh: Công an Quảng Ninh Tổ công tác áp giải đối tượng Nguyễn Văn Mạnh về Việt Nam - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trước những thông tin gây nhiễu, lực lượng Công an kiên trì rà soát, xác minh, phân tích các nguồn tin, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định Nguyễn Văn Mạnh đang lẩn trốn tại Phnom Penh, Campuchia.

Ngày 10/9/2026, Công an thành phố Quảng Ninh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về phương án truy bắt đối tượng và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng ý. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh ban hành quyết định phân công tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sang Campuchia, phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, tổ chức truy bắt đối tượng.

Ngày 28/9/2026, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh. Sau đó, các lực lượng phối hợp đề nghị trục xuất đối tượng khỏi lãnh thổ Campuchia và tổ chức dẫn giải an toàn về thành phố Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.