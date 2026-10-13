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Truy nã đặc biệt Giám đốc Trần Văn Xuân SN 1994, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an

| | Xã hội

Bằng thủ đoạn gọi điện dụ dỗ "chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng" qua các cổng thanh toán trực tuyến, đường dây của Trần Văn Xuân, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group đã móc túi hàng loạt nạn nhân với số tiền hơn 24,2 tỷ đồng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Trần Văn Xuân (SN 1994, ở tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, Trần Văn Xuân cùng các đồng phạm đã tổ chức cho nhân viên gọi điện thoại tiếp cận khách hàng để tư vấn chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng theo kịch bản chuẩn bị sẵn.

Trần Văn Xuân (Ảnh: CACC)

Để thực hiện hành vi, các đối tượng liên hệ với đại diện các cổng thanh toán trực tuyến Alepay, Vimo mở tài khoản tiếp nhận thanh toánthẻ tín dụng của khách. Bằng thủ đoạn này, đường dây do Xuân cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,2 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH TVX Group và khởi tố bị can đối với Trần Văn Xuân. Do bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

Công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), gặp điều tra viên Trần Thế Anh qua số điện thoại: 0989.262.636.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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