Ông Phạm Nhật Minh Hoàng phát biểu sau khi trở thành Tổng giám đốc hãng taxi Green SM

Ngày 12/9/2026, Green SM chính thức triển khai dịch vụ taxi thuần điện tại thành phố Palembang, đánh dấu cột mốc hiện diện tại thành phố thứ hai trên đảo Sumatra, sau Bandar Lampung. Việc mở rộng hoạt động đến Palembang tiếp tục khẳng định sứ mệnh của Green SM trong việc đưa giao thông xanh đến gần hơn với người dân Indonesia, đồng thời mang đến cho người dân địa phương trải nghiệm di chuyển hiện đại, êm ái và không phát thải.

Nhân dịp chính thức ra mắt tại Palembang, Green SM đồng thời phát động chiến dịch "Đi xanh mỗi chuyến, thành phố thêm trong lành", hưởng ứng chuỗi hoạt động của Bộ Môi trường/Cơ quan Kiểm soát Môi trường Indonesia (KLH/BPLH) trong khuôn khổ chủ đề "Bảo vệ Hệ sinh thái & Không khí" (Perlindungan Ekosistem & Udara).

Chiến dịch khuyến khích người dân lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường, lan tỏa thông điệp rằng mỗi chuyến đi xanh hằng ngày đều có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí và môi trường đô thị.

Sử dụng đội xe thuần điện 100%, Green SM cam kết mang đến cho người dân Palembang trải nghiệm di chuyển 5 sao nhờ đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, giá cước minh bạch cùng chất lượng dịch vụ đồng nhất. Thông qua việc kết hợp công nghệ, chất lượng dịch vụ và các giải pháp di chuyển bền vững, Green SM hướng tới xây dựng những chuẩn mực mới cho giao thông đô thị hiện đại.

Việc Green SM có mặt tại Palembang tiếp tục nối dài hành trình kiến tạo giao thông xanh tại Indonesia, sau Jakarta, Makassar, Surabaya, Bali và Bandar Lampung. Cột mốc này đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Green SM trong việc mang đến giải pháp di chuyển đáng tin cậy và bền vững cho ngày càng nhiều người dân Indonesia.

Là một trong những trung tâm thương mại và dịch vụ lớn nhất của đảo Sumatra với hơn 1,8 triệu dân, Palembang đang duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực cùng nhu cầu di chuyển ngày càng gia tăng. Định hướng phát triển bền vững và xây dựng đô thị thông minh của thành phố cũng tạo nền tảng thuận lợi cho việc thúc đẩy các giải pháp giao thông xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Green SM Toàn cầu, cho biết: "Tôi rất vui mừng khi Green SM có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực của giao thông xanh đến với ngày càng nhiều người dân Indonesia. Chúng tôi tin rằng với chất lượng dịch vụ đồng bộ, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp cùng những giá trị vượt trội mà giao thông xanh mang lại, Green SM sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân Palembang trong những chuyến đi hằng ngày, qua đó góp phần bảo vệ Hệ sinh thái và kiến tạo môi trường không khí trong lành hơn cho Indonesia."

Nhân dịp ra mắt tại Palembang, Green SM triển khai chuỗi chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Cụ thể, từ 12/09 đến 16/09/2026, khách hàng được giảm 100%, tối đa 50.000 IDR cho mỗi chuyến xe. Từ 17/09 đến 25/09/2026, Green SM áp dụng ưu đãi 50%, tối đa 50.000 IDR, và từ 26/09 đến 02/10/2026, khách hàng tiếp tục được giảm 35%, tối đa 50.000 IDR mỗi chuyến. Trong thời gian tới, Green SM sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, tiết kiệm hơn, đồng thời khuyến khích người dân Palembang lựa chọn các giải pháp giao thông xanh.

Trong quá trình mở rộng hoạt động tại Indonesia, Green SM kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp di chuyển hiện đại, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, môi trường và nền kinh tế địa phương. Song song với việc cung cấp dịch vụ vận tải thuần điện, Green SM hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh bền vững thông qua tạo việc làm, hợp tác kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Trong quá trình phát triển toàn cầu, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi với tổng quãng đường gần 6 tỷ km, góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO₂ phát thải, tương đương khả năng hấp thụ carbon của khoảng 36 triệu cây xanh.

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