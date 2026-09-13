Sau cuộc họp FED, chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao?

Sau nhịp phục hồi trong tháng 8, định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng nhưng vẫn được đánh giá tương đối hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026. Tuy nhiên, dòng tiền chưa thực sự cải thiện có thể khiến VN-Index tiếp tục rung lắc trong tháng 9.

Theo báo cáo mới đây của VNDIRECT Research, P/E trượt 12 tháng của VN-Index tăng lên 12,46 lần vào cuối tháng 8, từ mức 11,9 lần cuối tháng 7. Dù mặt bằng định giá đã cao hơn sau nhịp tăng mạnh, hệ số P/E hiện tại vẫn được đánh giá ở mức tương đối hợp lý so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong năm 2026.

Tâm lý thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi việc Việt Nam dự kiến chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, VNDIRECT cho rằng tác động của sự kiện này có thể cần thêm thời gian để phản ánh đầy đủ vào dòng vốn và mặt bằng định giá.

Xét giữa các nhóm ngành trên HoSE, định giá tiếp tục có sự phân hóa khi so sánh với mức trung vị 10 năm. Dù vậy, hệ số P/B của nhiều nhóm ngành vẫn đang ở dưới hoặc tiệm cận mức trung vị dài hạn. Đáng chú ý, P/E hiện tại của phần lớn nhóm ngành thấp hơn mức trung vị 10 năm, cho thấy nhiều nhóm vẫn đang được định giá tương đối hấp dẫn.

Theo VNDIRECT, đây là cơ sở để nhà đầu tư lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực và khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, thị trường có thể xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh trong tháng 9 khi dòng tiền chưa thực sự cải thiện, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các yếu tố bất định từ bên ngoài. Giá dầu thế giới tăng trở lại và duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, làm dấy lên lo ngại về triển vọng lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh này, VNDIRECT dự báo VN-Index nhiều khả năng bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp phục hồi trong tháng 8. Đây có thể là giai đoạn thị trường hấp thụ áp lực chốt lời và hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư.

Dòng tiền vào hệ thống ngân hàng được cải thiện, cùng kỳ vọng dòng vốn ngoại bắt đầu giải ngân sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

Về chiến lược, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng. Hoạt động giải ngân có thể được cân nhắc khi VN-Index điều chỉnh và tích lũy quanh vùng 1.800-1.820 điểm, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF cũng như nhà đầu tư tổ chức.

VNDIRECT đưa ra hai kịch bản sau cuộc họp FED

Ở kịch bản tích cực, được đánh giá có xác suất 70%, VN-Index duy trì trên 1.800 điểm và hướng lên vùng 1.850-1.900 điểm. Kịch bản này được hỗ trợ bởi dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE Emerging, dự kiến giải ngân quanh ngày hiệu lực nâng hạng 21/9.

Ngoài ra, kịch bản tích cực sẽ được củng cố nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 với thông điệp trung lập, đồng thời giá trị giao dịch bình quân trên HoSE phục hồi lên trên 18.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Trong kịch bản rung lắc, có xác suất 30%, VN-Index có thể lùi về vùng 1.760-1.800 điểm nếu Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, đồng thời chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, gây áp lực trở lại lên tỷ giá và dòng vốn ngoại.

Áp lực điều chỉnh cũng có thể gia tăng sau ngày hiệu lực nâng hạng, khi dòng vốn giải ngân trong đợt đầu mới tương đương khoảng 10% trọng số mục tiêu. Dù vậy, VNDIRECT cho rằng nền tảng kết quả kinh doanh quý II và dòng vốn ngoại mang tính cơ cấu trung hạn vẫn là những yếu tố hỗ trợ cho thị trường.