Ông Phạm Nhật Quân Anh làm Tổng Giám đốc VinMetal

VinMetal thay Tổng Giám đốc

Tại bản công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 25/11/2025, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (VinMetal) vừa có sự thay đổi vị trí Tổng Giám đốc.

Theo đó, con trai lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh (SN 1993) thay ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc VinMetal.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFS). Trước đó, ông Phạm Nhật Quân Anh đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

Ông Phạm Nhật Quân Anh

Trước đó, hồi đầu tháng 11/2025, VinMetal bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc. Ông Đỗ Tiến Sĩ sinh năm 1967, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash (Australia), sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học INSEAD (Pháp) và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Ông Đỗ Tiến Sĩ có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành thép và đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Pomina (MCK: POM), đồng thời là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động.

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được thành lập ngày 10/10/2025 với số vốn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm 98% cổ phần, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn. Đến ngày 13/11/2025, VinMetal tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng.

VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Công ty tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp luyện kim nói riêng và công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Vingroup hợp tác với Thép Pomina

Sự thay đổi nhân sự tại Vinmetal diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup công bố hợp tác và hỗ trợ Thép Pomina.

Theo đó, Vingroup thông qua VinMetal sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho POM. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Quang- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Vinmetal cho biết Vingroup kỳ vọng Pomina có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước, để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước.

Thép Pomina được thành lập năm 1999 có ba chuỗi nhà máy luyện phôi và cán thép xây dựng với tổng công suất mỗi năm là 1,1 triệu tấn thép xây dựng và 1,5 triệu tấn phôi. Doanh nghiệp này từng là một trong những nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất Việt Nam với thị phần gần 30%.

Vài năm trở lại đây, POM kinh doanh lao dốc dẫn tới lỗ luỹ kế lên hơn 3.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu và bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Năm 2024, Pomina từng nỗ lực tái cấu trúc và tìm kiếm đối tác chiến lược nhưng bất thành.

Mới đây, HĐQT của Pomina đã quyết định triệu tập phiên họp bất thường dự kiến trong tháng 12. Mục đích nhằm thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 và phương án tái cấu trúc Pomina. Nội dung chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc vẫn chưa được công bố.