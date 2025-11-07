Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất máy bay, vũ trụ

Theo Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng vừa góp vốn thành lập Công ty CP VinSpace, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng - tương đương 71% vốn điều lệ. Vingroup góp 57 tỷ đồng - tương đương 19% vốn điều lệ. Riêng hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ VinSpace.

Công ty CP VinSpace đăng ký hoạt động 6 ngành nghề, gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, sản xuất máy bay - tàu vũ trụ và máy móc liên quan, vận tải hàng hóa hàng không, hoạt động viễn thông vệ tinh, hoạt động viễn thông khác.

Ngoài góp vốn vào VinSpace, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics...

Trước đó, Vingroup đã mở rộng hoạt động với nhiều trụ cột mới như hạ tầng và năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột hiện tại là công nghệ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội.

Gần đây, ông Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng liên tục góp vốn lập ra nhiều công ty mới. Ảnh: Phụ nữ số.

Đến tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình đã thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup góp 65% vốn điều lệ vào Công ty CP Vin New Horizon (có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng). Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 32% vốn điều lệ và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Hai người con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm Á hậu Nguyễn Phương Nhi và bà Bùi Lan Anh cùng con gái ông Vượng là Phạm Nhật Minh Anh mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ. Vin New Horizon là mô hình đô thị hưu trí cao cấp với quy mô mỗi khu từ 20 - 50 ha tại Cần Giờ, TPHCM.

Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng cũng thành lập đồng loạt 3 công ty mới trong lĩnh vực giải trí. Các công ty này gồm Công ty CP Phát triển điện ảnh V-Film, Công ty CP Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam (V-Culture Talents) và Công ty CP Tổ chức Sự kiện V-Spirit. Tất cả đều có số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

V-Film đăng ký ngành nghề sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc. Toàn bộ thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng cùng tham gia góp vốn, gồm: Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 45%, Vingroup nắm 10%, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng nắm 25%. Ba người con gồm Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 20% vốn điều lệ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinpearl (mã chứng khoán: VPL). Hai công ty còn lại cũng có cơ cấu cổ đông tương tự và đều do ông Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng còn xuất hiện với tư cách cổ đông tại Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VinMetal. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ tại VinMetal. Công ty do Vingroup nắm giữ 98% vốn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép với công suất giai đoạn 1 đạt 5 triệu tấn.