Ngày 22/09/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC - mã CK: HCM) đã thông qua các nội dung liên quan đến việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với giá chào bán là 23.000 đồng/ cổ phiếu.﻿

Hình thức chào bán là chảo bán cổ phiếu riêng lẻ﻿ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, có đăng ký tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

Theo danh sách, có 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp được chào bán 200 triệu cổ phiếu HCM. Trong đó có 1 tổ chức và 8 cá nhân.

Nhà đầu tư tổ chức duy nhất là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) dự kiến được phân phối 23 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu HSC sở hữu lên hơn 175 triệu, tương ứng 11,13% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư Nguyễn Văn Hà dự kiến được phân phối nhiều nhất 40,5 triệu cổ phiếu.

Các nhà đầu tư Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Mẫn và Trần Quí Thanh dự kiến được phân phối nhiều nhất, mỗi người 40 triệu cổ phiếu.

﻿Đáng chú ý, ông Trần Quí Thanh trước đó đã sở hữu 1,25 triệu cổ phiếu HSC, nếu mua thêm 40 triệu cổ phiếu, dự kiến ông Thanh sẽ chi 920 tỷ đồng, và sở hữu 2,62% vốn điều lệ của HSC.

Ngoài ra, ông Đỗ Quốc Bình dự kiến được phân phối 10 triệu cổ phiếu, ông Hoàng Minh Trung 4,5 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Thanh Trung và Nguyễn Thị Ngọc Linh mỗi người 1 triệu cổ phiếu.﻿

Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.﻿

Nếu chào bán thành công 200 triệu cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được là 4.600 tỷ đồng, dự kiến toàn bộ để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.﻿

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiểu riêng lẻ.﻿