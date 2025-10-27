Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự
Theo Bộ Tư pháp, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, khẳng định đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.
“Vừa qua, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết đối với khoản chủ động thi hành án”, bà Hoa nói.
Đối với khoản tiền bồi thường mà ông Quyết đã nộp đủ là hơn 1.780 tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại, lực lượng THADS Hà Nội đang tiếp tục chi trả cho những người có đơn đề nghị thi hành án. Về việc xét giảm án cho cựu Chủ tịch FLC, bà Hoa nhấn mạnh đơn vị của Bộ Tư pháp không phụ trách nội dung này.
Song nếu đối chiếu với các quy định của pháp luật, có hai nội dung có thể được xét giảm án, gồm thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự và theo được đặc xá theo Luật Đặc xá. Trong đó, điều kiện để được xét đặc xá là đã chấp hành xong các yêu cầu về thi hành án dân sự.
Theo hồ sơ, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng và nộp khoản liên đới án phí dân sự sơ thẩm hơn 1,4 tỷ đồng. Ông Quyết cũng tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng và được cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự dựa trên cơ sở đơn đề nghị của ông Quyết và gia đình.
Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.
Theo Bộ Tư pháp, công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) được triển khai quyết liệt, bài bản. Cục Quản lý Thi hành án dân sự tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác THADS, theo dõi THAHC; hoàn thành triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống THADS theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo tổ chức lại toàn diện hệ thống THADS theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiện đại.
Để vận hành hiệu quả mô hình này, Bộ Tư pháp đã ban hành Cẩm nang điện tử (phiên bản thứ nhất) hướng dẫn thực hiện mô hình cơ quan THADS một cấp tại địa phương, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu công tác như Hệ thống biên lai điện tử THADS, Hệ thống thông báo THADS, tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, hướng dẫn về nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy THADS, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.
Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 1/10/2024 đến 30/9/2025: tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.
Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.
