Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, khẳng định đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

“Vừa qua, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết đối với khoản chủ động thi hành án”, bà Hoa nói.

Ông Trịnh Văn Quyết.

Đối với khoản tiền bồi thường mà ông Quyết đã nộp đủ là hơn 1.780 tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại, lực lượng THADS Hà Nội đang tiếp tục chi trả cho những người có đơn đề nghị thi hành án. Về việc xét giảm án cho cựu Chủ tịch FLC, bà Hoa nhấn mạnh đơn vị của Bộ Tư pháp không phụ trách nội dung này.

Song nếu đối chiếu với các quy định của pháp luật, có hai nội dung có thể được xét giảm án, gồm thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự và theo được đặc xá theo Luật Đặc xá. Trong đó, điều kiện để được xét đặc xá là đã chấp hành xong các yêu cầu về thi hành án dân sự.

Theo hồ sơ, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng và nộp khoản liên đới án phí dân sự sơ thẩm hơn 1,4 tỷ đồng. Ông Quyết cũng tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng và được cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự dựa trên cơ sở đơn đề nghị của ông Quyết và gia đình.

Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.