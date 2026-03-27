Ông Trịnh Văn Quyết ví khách du lịch là “thượng đế”, cam kết “thượng đế nào đến Gia Lai, FLC vẫn đáp ứng được”

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra sáng nay (ngày 27/3), ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC.



Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, đô thị nghỉ dưỡng và hàng không luôn được ví như "đôi tình nhân quấn quýt với nhau" mới có thể phát triển được.

“Với tư cách chủ đầu tư các dự án, tôi luôn đặt câu hỏi làm thế nào đưa khách đến với điểm du lịch của mình nhanh nhất và ra về chậm nhất, đây là điều rất quan trọng. Muốn du khách đến nhanh nhưng phải ở lâu dài để phát sinh kinh phí chi tiêu cho địa phương, cho doanh nghiệp. Chúng tôi phải nghĩ ra cách “chiều thượng đế”.

Quần thể nghỉ dưỡng FLC xây dựng tại đây hơn 10 năm, nếu đến đây chỉ tắm biển sẽ rất nhanh, đến đây tắm biển phải có quần thể vui chơi, giải trí, có vườn thú, sân golf, trung tâm hội nghị… Trung tâm hội họp với sức chứa 1.500-2.000 người, bên cạnh đó là phòng hội thảo, hội nghị trên dưới 200 khách.

Thượng đế nào đến đây chúng tôi vẫn đáp ứng được: người chơi thể thao có thể chơi tennis, chơi golf, chơi pickleball; người cao tuổi có thể đi tham quan, du lịch... Tới đây chúng tôi khởi công dự án tại Pleiku với dòng sản phẩm mới, du khách đến với biển, đến với cao nguyên với trải nghiệm khác lạ. Chúng tôi sẽ cho ra sản phẩm tại Pleiku phải thật độc đáo”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trở lại với hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, đây là hội thảo đầu tiên sau sáp nhập bàn về giải pháp cho một giai đoạn phát triển mới của du lịch địa phương.

Hội thảo với 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Gia Lai giai đoạn 2026–2035. Phiên thứ nhất với chủ đề Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh, tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới.

Phiên thứ 2 với chủ đề Dọn tổ đón “Đại Bàng” - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Phiên thứ 3 với chủ đề Một cánh bay, Hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị, tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình đa trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.