“Ông trùm” áo cưới sẵn sàng chi tiền tỷ để làm show: “Tôi nhớ như in số tiền khởi nghiệp 30 triệu đồng nhưng thời trang muốn chuyên nghiệp, phải mạnh tài chính”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Chung Thanh Phong luôn đau đáu chuyện phát triển thương hiệu làm sao bền vững, phải giữ được bản sắc riêng nhưng cũng không được đứng ngoài dòng chảy xu hướng thời đại. Nhà thiết kế người Đà Nẵng đã đi qua hơn một thập kỷ bén duyên với thời trang áo cưới, sau đó sở hữu 4 thương hiệu với phong cách khác nhau, 7 cửa hàng trên toàn quốc, hàng năm đều đặn trình làng 2 show diễn đúng theo mùa.

Các sản phẩm sáng tạo của anh gây ấn tượng được với khách hàng trong nước và thậm chí cả ngôi sao quốc tế. Chẳng hạn, diễn viên Phạm Băng Băng đã lựa chọn 2 mẫu váy trong bộ sưu tập CTP No.2 của Chung Thanh Phong để xuất hiện tại LHP Cannes 2023. 2 thiết kế ấy giúp nữ minh tinh ghi điểm tại sự kiện đồng thời nâng cao vị thế của thương hiệu Chung Thanh Phong.

Màn trình diễn bộ sưu tập CTP No.2 đánh dấu lần thứ 2 anh tham dự Fashion Voyage, cảm xúc của anh ra sao?

Fashion Voyage là chương trình hiếm hoi mà tôi nhận lời tham gia. Vì câu chuyện ở đây là sự đồng điệu về nghệ thuật, về cá tính thời trang cũng như định hướng. Nhưng dù lần nào xuất hiện, tôi cũng muốn mang đến những điểm nhấn thời trang đặc trưng của thương hiệu và may mắn rằng, tôi đã thực hiện được điều này qua hai lần xuất hiện ở Fashion Voyage.

Lần đầu tiên là khi tôi mở màn cho Fashion Voyage mùa đầu tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng), trình diễn trên Cầu Vàng. Bộ sưu tập “Nàng mây” lúc đó là một trong những dấu ấn không thể quên, có sức ảnh hưởng ở cả trong và ngoài nước. Rồi 5 năm sau, tôi trở lại chương trình với phần mở màn tại địa điểm cực kỳ độc đáo. Lần này, tôi mang đến bộ sưu tập hoàn toàn khác ở dòng ứng dụng.

Quan trọng hơn, đây là một trong những sàn diễn đẳng cấp quốc tế, được đầu tư chuyên nghiệp và có quy mô lớn. Tôi nghĩ đạo diễn Long Kan (nhà sáng lập Fashion Voyage) cũng phải chọn mặt gửi vàng, lựa chọn nhà thiết kế có phong cách thời trang phù hợp và tạo được tiếng vang. Và tôi cảm thấy rất vui cũng như vinh dự khi mình là sự lựa chọn đó.

Tín hiệu đáng mừng là đội ngũ của minh tinh Phạm Băng Băng đã liên hệ đến tôi để đặt thiết kế váy cho nữ diễn viên diện tại Liên hoan phim Cannes 2023 hồi tháng 5. Giới mộ điệu cũng có nhiều phản hồi tích cực về 2 bộ váy mà cô ấy khoác trên mình tại thảm đỏ sự kiện.

Anh từng chia sẻ về chuyện đầu tư tiền tỷ để làm show diễn riêng cho bộ sưu tập Xuân Hè 2016. Vậy với CTP No.2, anh đã đầu tư vào đây những gì?

Khác với những nhà thiết kế đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, tôi đang định hướng mình chính là thương hiệu thời trang Chung Thanh Phong. Vì vậy, câu chuyện ở đây không chỉ có sự sáng tạo, mà còn phải biết cân đối giữa việc sáng tạo với kinh doanh, định hướng một cách rõ ràng cho thương hiệu. Quy trình sản xuất để đi từ ý tưởng đến thành phẩm thật phải đảm bảo được timeline của tất cả khâu, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi đến tay khách hàng.

Trong 10 năm nay, tôi luôn tuân theo quy trình chuẩn bị trước 6 tháng, kể từ ngày lên moodboard, ý tưởng, bản thảo, scratch đến triển khai sản xuất thành mẫu thật. Quá trình casting cũng là vấn đề quan trọng bởi người mẫu là người thể hiện linh hồn của bộ sưu tập. Tôi đã dành ra 2 tuần để tìm kiếm cũng như lựa chọn kỹ lưỡng người mẫu xuất hiện trong show này. Việc chụp hình và quảng cáo sản phẩm, marketing cũng là các khâu không thể bỏ qua.

Bộ sưu tập gây ấn tượng với phong cách vị lai, đưa tín đồ thời trang lên chuyến tàu đến với hành tinh Chung Thanh Phong. Ý tưởng này xuất phát từ đâu?

Địa điểm sân khấu của Fashion Voyage lần này là Kiss The Stars tại Phú Quốc. Và khi đến trải nghiệm trực tiếp sân khấu này, tôi vỡ oà cảm xúc và thấy cơ duyên này đúng là trời sinh một cặp. CTP No.2 cực kỳ phù hợp với nơi có kiến trúc hiện đại kết hợp khuynh hướng tương lai của bộ sưu tập. Những yếu tố này cộng hưởng lẫn nhau, tạo nên tổng thể vô cùng hài hoà và làm nổi bật concept chủ đạo.

Hơn nữa, CTP No.2 là bộ sưu tập thứ 2 nằm trong chuỗi series CTP Number, bao gồm 5 bộ sưu tập ở dòng ứng dụng, ra mắt liên tục theo đúng mùa. Đây cũng là một trong những sản phẩm mới ở dòng streetwear (phong cách thời trang đường phố) mà tôi đang hướng đến, mang đậm phong cách đặc trưng của thương hiệu Chung Thanh Phong. Nhưng các sản phẩm luôn truyền tải thông điệp “Thời trang không giới hạn và không khuôn mẫu”, mở ra kỷ nguyên mới trong ngách streetwear mà tôi đang định hướng.

Nhắc đến Chung Thanh Phong là không thể không kể đến váy cưới cao cấp và những bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Vì sao anh quyết định gắn bó với ngách sản phẩm này?

Ngay từ những ngày đầu mới theo nghề, tôi đã lựa chọn phân khúc cao cấp nhất và gần như là phân khúc ngách, đó là áo cưới - một trong những sở trường và đam mê rất lớn của tôi. Tôi cũng định hướng từ đầu là chọn đường đi gần như khó nhất, chông gai nhất và đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ. Nhưng đây cũng là thử thách mà tự tôi đặt ra để có thể hết mình với nó, có thể tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường thời trang lúc bấy giờ.

Về thời trang ứng dụng, tôi quan niệm rằng người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, hôm nay họ chọn thương hiệu này, mai có thể diện đồ nhãn hàng khác. Rồi chúng ta còn có sự thay đổi tuỳ theo xu hướng, nhu cầu và sở thích. Thế nhưng để tạo nên một bộ áo cưới mặc trong ngày trọng đại và chỉ một lần duy nhất, công việc này đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo và tâm huyết của nhà thiết kế. Đồng thời bộ đồ đó cũng phải thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của cô dâu.

Khi mình làm tốt ở phân khúc ngách khó và có chỗ đứng vững, mình sẽ có rất nhiều thuận lợi để am hiểu thị trường, định hướng và phát triển thêm nhiều thương hiệu cùng các dòng sản phẩm khác nhau. Tất cả đều nằm trên lộ trình phát triển của thương hiệu Chung Thanh Phong.

Thời điểm nào đánh dấu sự bùng nổ của hai thương hiệu Chung Thanh Phong Bridal (CTPB) và Rin by Chung Thanh Phong (RBCTP)?

Đối với Chung Thanh Phong Bridal, đó là vào năm 2012, lúc tôi vừa kết hợp với TEE LE Studios cùng nhiếp ảnh gia kiêm chuyên gia trang điểm TEE LE. Ngay từ những ngày đầu, TEE LE là người đã gắn bó, đồng hành cùng tôi trên hành trình thời trang. Tại thương hiệu Chung Thanh Phong, TEE LE đảm nhận vị trí giám đốc hình ảnh, cố vấn, định hình và thực hiện toàn bộ hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo hay lookbook.

Tôi nghĩ đó là thời điểm trên thị trường chưa có bất kỳ thương hiệu áo cưới thiết kế cao cấp nào, còn tôi đều đặn cho ra mắt những bộ sưu tập cưới mới. Đặc biệt hơn, những ngôi sao hàng đầu đã chọn các thiết kế áo cưới của tôi để xuất hiện trong ngày trọng đại, giúp thương hiệu của tôi tạo dấu ấn và ghi đậm tên tuổi Chung Thanh Phong.

Còn với Rin by Chung Thanh Phong thì vào 2 năm sau đó (năm 2014), khi bộ sưu tập đầu tiên của tôi “Cats in the city” được diễn mở màn ở Vietnam International Week mùa đầu. Nhờ vào sự độc đáo và cá tính, bộ sưu tập này đã gây được chú ý lớn trong thời điểm ấy. Đây cũng là bộ sưu tập tiền đề, thể hiện tiếng nói cá nhân của mình trong thời trang. Sau đó một năm, tôi có show diễn cá nhân của mình.

Theo anh, đâu là yếu tố khiến khách hàng liên tục quay lại với CTPB và RBCTP?

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, tôi và ê-kíp liên tục làm việc và phấn đấu cho thương hiệu của mình. Và theo tôi, có 3 yếu tố then chốt tạo nên sự hấp dẫn cho một thương hiệu.

Đầu tiên, đó là bạn phải hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng, nhắm đúng phân khúc và cung cấp dịch vụ đúng với nhu cầu ấy. Khách hàng có thể cảm nhận được sự tâm huyết, độ chỉn chu mà nhà thiết kế cũng như ê-kíp đặt vào thông qua từng sản phẩm hay dịch vụ mà họ trải nghiệm.

Thứ hai, việc giữ vững được bản sắc riêng của thương hiệu nhưng không ngừng cập nhật xu hướng và làm mới mình cũng là điều quan trọng. Thời trang của Chung Thanh Phong không đơn thuần là váy áo, đó còn là giấc mơ của các cô dâu, vũ khí tối thượng giúp họ thể hiện cá tính.

Thứ ba, linh hồn thương hiệu và chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng hàng đầu, được thể hiện thông qua từng thiết kế. Đó là yếu tố giúp thương hiệu giữ vững uy tín, dành được sự tin tưởng từ khách hàng, từ đó có thể phát triển bền vững.

Và cuối cùng, các sản phẩm sáng tạo của tôi giúp tôn vinh sự nữ tính nhưng vẫn thật quyến rũ, quyền lực và cá tính ở khách hàng. Mặt khác, những thiết kế ấy cũng phải đem đến cảm xúc cho người mặc thông qua giá trị mà thương hiệu truyền tải.

Anh nhìn thấy cơ hội gì khi quyết định mở rộng ngách hoạt động sang thời trang streetwear?

Tôi đã định hướng trong vòng 10 năm, khi đã xây dựng được thương hiệu vững mạnh ở dòng sản phẩm cao cấp, mình cần tiếp cận người tiêu dùng ở dòng sản phẩm ứng dụng và phân khúc tầm trung. Tôi muốn khách hàng có thể chạm đến những sản phẩm thời trang thiết kế, không chỉ phù hợp với nhu cầu, sở thích mà còn cả túi tiền.

Có thể nói, streetwear là “miếng bánh” rất màu mỡ vì đây là một trong những dòng sản phẩm đánh vào lượng lớn khách hàng có nhu cầu trên thị trường. Khi nắm bắt được đúng nhu cầu và tìm đúng khách hàng, thương hiệu đó có cơ hội phát triển rộng rãi và bền vững, đồng thời tạo được sự ảnh hưởng lớn. Và việc được đón nhận chính là chìa khoá giúp cho thương hiệu lớn mạnh, nhờ vào chính sức bật về tiêu thụ cũng như kinh doanh sản phẩm. Điều này tạo nên sức mạnh bền vững về tài chính để tôi có thể tiếp tục mở rộng thương hiệu.

Thời trang nói lên hơi thở của cuộc sống và một thương hiệu thành công sẽ mang được những sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng. Vì lẽ đó, tôi luôn khao khát và mong mỏi việc phát triển thêm dòng streetwear với những sản phẩm chỉn chu, chất lượng đến khách hàng. Và với dòng này, tôi có thể thỏa sức sáng tạo cũng như phá cách, bắt kịp xu hướng.

Việc lần nữa “khởi nghiệp” còn khó khăn với anh?

Việc định hình phong cách, thương hiệu và cả nhãn hiệu của nhà thiết kế ngay từ lúc đầu là tiền đề vô cùng quan trọng. Chúng giúp cho tôi có bước đi vững chắc khi phát triển các thương hiệu của mình, minh chứng rõ ràng chính là sự đón nhận của khách hàng trong và ngoài nước, cả những nghệ sĩ nổi tiếng.

So với thời điểm mới vào làng mốt, tôi giờ đây xây dựng được đội ngũ sản xuất cũng như ê-kíp giàu kinh nghiệm, tạo dựng được nét đặc trưng riêng, thương hiệu mang lại giá trị. Nhưng mặt khác khi chuyển sang ngách mới với tệp khách hàng mới là Gen Z, vấn đề am hiểu nhu cầu và thị trường là thử thách tôi cần vượt qua.

Vậy anh đầu tư vào thương hiệu này với nguồn lực như thế nào?

Nhớ lại ngày đầu tiên khởi nghiệp, tôi đã rót vào đó 30 triệu đồng nhưng con số khiêm tốn này lại là con số vô cùng đáng nhớ với tôi. Bởi số tiền ấy đã giúp tôi tìm được đúng đam mê và từ đó phát triển không ngừng. Tuy nhiên để có được dòng đồ streetwear chuyên nghiệp, chúng ta phải có sức mạnh về vấn đề tài chính.

Một sản phẩm streetwear là sự cân bằng của các yếu tố bao gồm sự hợp lý về giá thành, khả năng tiếp cận, đúng phân khúc khách hàng, dễ dàng sử dụng, dễ mua, dễ mặc và phải có chất riêng. Đặc biệt hơn, sản phẩm vẫn phải phản ánh được tinh thần thời trang là hơi thở cuộc sống. Để hiện thực hóa những điều đó, tôi phải có những đối tác, nhà máy sản xuất để làm sao đạt được tinh thần sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật, chất lượng cao trước khi trao đến tay khách hàng.

Vận hành cùng lúc 4 thương hiệu khác nhau, anh có khó khăn và thuận lợi gì?

Việc vận hành cùng lúc 4 thương hiệu chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn và áp lực. Tuy nhiên ngay từ ngày đầu khởi nghiệp, tôi đã dự đoán trước những thách thức mình cần vượt qua. Thường để giảm bớt căng thẳng công việc, tôi dành thời gian cho bản thân, sở thích cá nhân và đặc biệt là gia đình, những gì giúp tôi cảm thấy bình yên. Vì chỉ có làm điều mình thích và tìm được sự bình yên trong tâm hồn, cuộc sống mới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Điều mà tôi cảm thấy rất vui và may mắn chính là tôi không đơn độc trên hành trình này, vì bên cạnh tôi còn có đội ngũ gần 100 nhân sự cùng chung chí hướng, đồng hành bên tôi trên con đường xây dựng thương hiệu Chung Thanh Phong. Với lòng đam mê và nhiệt huyết, tinh thần cống hiến hết mình, cả tôi và ê-kíp của mình chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc trước những thách thức đó, đạt đến ước mơ mà chúng tôi mong muốn.

Anh định hướng phát triển các thương hiệu của mình trong giai đoạn 5-10 năm tới thế nào?

Việc xây dựng thương hiệu đã khó, mà có được thương hiệu, giữ và phát triển được thương hiệu đó còn khó hơn gấp 10 lần. Ngay từ đầu, tôi đã có những nhìn nhận, định hướng và đường phát triển cực kỳ rõ ràng theo các cột mốc 5 năm, 10 năm, 20 năm. Ở mỗi cột mốc, tôi luôn có những chiến thuật và định hướng rõ ràng để làm sao có thể thực hiện được tối đa mục đích đã đặt ra. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, tôi và ê-kíp luôn phấn đấu không ngừng để dành được sự tin yêu từ khách hàng.

Trong những năm gần đây, thương hiệu Chung Thanh Phong đã được không ít bạn bè quốc tế quan tâm. Bằng chứng là nhiều hoa hậu và ngôi sao nổi tiếng trong lẫn ngoài nước ưa chuộng, lựa chọn sản phẩm của tôi khi xuất hiện trước công chúng. Điều đó cho thấy việc sáng tạo của mình đang bắt kịp với xu hướng thế giới, đủ tiêu chuẩn để có thể vươn ra biển lớn.

Quan trọng hơn, tôi phải giữ được nét đặc trưng và giá trị cốt lõi của thương hiệu, không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trong thời gian tới, tôi muốn đẩy mạnh hơn nữa giá trị thương hiệu, không chỉ nằm ở giá thành sản phẩm, mà còn ở giá trị tinh thần của khách hàng khi họ lựa chọn sản phẩm của mình.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!