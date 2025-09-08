"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh”

Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, chứng kiến những hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng ấp ủ khát vọng mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Từ một phòng khám nhỏ, ông đã xây dựng nên những chuỗi bệnh viện nghìn tỷ, phủ rộng ở nhiều tỉnh thành. Với triết lý "gieo những hạt lành cho nghề y", hành trình của ông không chỉ là câu chuyện về thành công kinh doanh mà còn là dấu ấn của một người tiên phong, đặt nền móng cho sự chuyển mình của ngành y tế tư nhân Việt Nam.

Năm 1997, với kỳ vọng mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng đã vay 1,3 tỷ đồng của một người bạn để bắt đầu mở phòng khám Hoàn Mỹ đầu tiên. Chỉ trong thời gian ngắn, phòng khám đã thu hút đông đảo bệnh nhân nhờ dịch vụ tận tâm và 60 nhân viên kỹ thuật cao hoạt động hết công suất. Đến năm 1999, Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ được thành lập, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi xây dựng Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn với quy mô 300 giường, phục vụ hơn 2.500 bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày, đặt nền móng cho hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Đến năm 2013, trước khi sáp nhập với Clermont, Hoàn Mỹ đã sở hữu 5 bệnh viện tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ và Cà Mau, với những cơ sở tiêu biểu như Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, có khả năng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân mỗi ngày. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển nóng trong 10 năm đã đẩy Hoàn Mỹ vào khủng hoảng tài chính, với khoản nợ lên tới 470 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Bác sĩ Tùng thừa nhận với The Saigon Times rằng ông từng "thất bại vì kinh doanh lãng mạn" do thiếu kiến thức về quản lý tài chính. Thương vụ M&A lịch sử với Fortis Healthcare năm 2011, bán 65% cổ phần với giá 100 triệu USD, đã trở thành lối thoát, giúp Hoàn Mỹ vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển. Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Tùng, Hoàn Mỹ không chỉ phục hồi mà còn mở rộng gấp 4 lần vào năm 2017, sở hữu 14 bệnh viện và nhiều phòng khám trên cả nước. Với triết lý "y đức đi trước y thuật", ông đã xây dựng một thương hiệu y tế tư nhân uy tín, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho hàng triệu người dân Việt Nam. Dấu ấn của bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng không chỉ nằm ở những con số mà còn ở tầm nhìn tiên phong, đặt nền móng cho một hệ thống y tế tư nhân hiện đại, bền vững và mang giá trị xã hội sâu sắc.

Sau khi rời khỏi Hoàn Mỹ – hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam do chính ông sáng lập, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng tiếp tục hành trình khởi nghiệp lần thứ hai với CTCP Y khoa Tâm Trí vào năm 2013. Với triết lý "y tế vị nhân sinh" và bài học từ những thất bại "kinh doanh lãng mạn" tại Hoàn Mỹ, ông xây dựng Tâm Trí với sự cẩn trọng và tầm nhìn chiến lược hơn.

Từ một tòa nhà nhỏ trong hẻm tại TP.HCM, Tâm Trí đã phát triển thành hệ thống 4 bệnh viện với 750 giường tại TP.HCM, Đồng Tháp, Nha Trang và Đà Nẵng, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý. Dù đối mặt với khủng hoảng kinh tế và đại dịch Covid-19, bác sĩ Tùng đã dẫn dắt Tâm Trí vượt qua khó khăn, đạt kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ quản trị dòng tiền chặt chẽ và chiến lược phát triển bền vững.

Năm 2018, VinaCapital – đối tác từng đồng hành với Hoàn Mỹ – dẫn đầu nhóm nhà đầu tư rót 25 triệu USD vào Tâm Trí, đánh dấu lần hợp tác thứ hai với bác sĩ Tùng. Khoản đầu tư này giúp Tâm Trí mở rộng quy mô đáng kể, sáp nhập thêm 3 bệnh viện và khởi động một dự án mới, củng cố vị thế trong thị trường y tế tư nhân. Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng từng ca ngợi VinaCapital vì đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Y khoa Tâm Trí, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

Đến tháng 6/2025, thương vụ M&A đình đám khi VinaCapital bán cổ phần Tâm Trí cho Dale Investment Holdings đã phản ánh xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào y tế tư nhân Việt Nam. Thương vụ này cũng tương đồng với hành trình của Hoàn Mỹ: từ tâm huyết của nhà sáng lập, phát triển nhờ vốn đầu tư (cũng từ VinaCapital), và cuối cùng được mua lại bởi nhà đầu tư nước ngoài.

Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị của Tâm Trí mà còn cho thấy sức hút của thị trường y tế tư nhân Việt Nam, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế, tầng lớp trung lưu mở rộng, quá tải y tế công, và chính sách khuyến khích của Chính phủ nhằm tăng tỷ lệ giường bệnh tư nhân lên 15% vào năm 2030.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, khi nói về việc rời chuỗi bệnh viện tư nhân thành công nhất về độ phủ và tài chính khi ấy, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng nói: "Tôi ngộ ra một điều tài sản tạo ra là của xã hội chứ không của riêng ai. Không nên ‘ôm’ trong mình mà nên trả lại xã hội." Di sản vị bác sĩ muốn bàn giao cho xã hội chính là một trường đào tạo y khoa tư nhân.

Năm 2017, ông bán đi miếng đất 3 ha dành dụm cho tuổi già tại TP.HCM để mua lại trường đại học Phan Châu Trinh (PCTU) tại Điện Bàn, Quảng Nam, hiện thực hóa ước mơ đào tạo thế hệ bác sĩ toàn diện, kết hợp trí tuệ, y đức và kỹ năng thực hành. PCTU, dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Tùng, đào tạo các chuyên ngành y khoa, răng hàm mặt, điều dưỡng, xét nghiệm và quản trị bệnh viện, với 70% chương trình lồng ghép thực hành ngay từ năm nhất tại 4 bệnh viện Tâm Trí và một phòng khám trực thuộc.

Với Chủ tịch Hội Đồng Trường Đại học Phan Châu Trinh, ngành y không chỉ là cung cấp kiến thức hay kỹ năng lâm sàng, mà phải hun đúc y đức, trách nhiệm với tính mạng và sức khỏe con người. Ông nhấn mạnh: "Người bệnh không bao giờ có lỗi, lỗi là do nhân viên y tế không làm tròn trách nhiệm".

PCTU được đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất, từ mô hình giải phẫu 2D, 3D đến phòng thực hành hiện đại nhập từ Mỹ trị giá hàng triệu USD, dù bản thân Chủ tịch Nguyễn Hữu Tùng vẫn giản dị đi lại bằng xe máy cũ.

Chương trình đào tạo của PCTU áp dụng giáo trình sáng tạo, chuẩn đầu ra khắt khe vượt quy định Bộ Giáo dục, bao gồm lý thuyết, lâm sàng, đạo đức, tiếng Anh và phục vụ cộng đồng. Năm 2024, lứa sinh viên y khoa đầu tiên tốt nghiệp, minh chứng cho tầm nhìn của "ông trùm" bệnh viện tư nhân. Dù lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay của trường thường xuyên âm, vị chủ tịch vẫn luôn kiên định với mô hình đại học – bệnh viện, dự kiến nâng cấp phòng khám thành bệnh viện Tâm Trí thứ năm để đảm bảo bền vững tài chính và môi trường thực hành.

Triết lý "y tế vị nhân sinh" của bác sĩ Tùng tại PCTU không chỉ là đào tạo bác sĩ mà còn là kiến tạo một thế hệ thầy thuốc mang tâm, trí, đức, góp phần nâng tầm y tế Việt Nam, để lại di sản xã hội trường tồn. Với những đóng góp của mình, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng được ghi nhận là một trong những nhân vật tiên phong của y tế tư nhân Việt Nam.

Năm 2012, ông được nhật báo The Japan Times vinh danh là một trong 100 CEO châu Á xuất sắc nhất, ghi nhận tầm nhìn và khả năng lãnh đạo vượt qua khủng hoảng tài chính. Sự công nhận còn đến từ cộng đồng qua lòng tin của hàng triệu bệnh nhân tại Hoàn Mỹ và Tâm Trí, cũng như qua việc ông xây dựng Đại học Phan Châu Trinh, đào tạo thế hệ bác sĩ ưu tú, góp phần vào di sản y tế bền vững cho xã hội Việt Nam.