Ông trùm thứ hai Điền Quân tìm gặp một nữ NSƯT giữa loạt tin đồn cạch mặt

Thời gian qua xuất hiện loạt tin đồn ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa xích mích, mâu thuẫn và cạch mặt NSƯT Ngọc Huyền sau thời gian làm việc chung.

Ngọc Huyền và Khương Dừa

Vì vậy mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nghệ sĩ Ngọc Huyền để xóa tan tin đồn thất thiệt. Để chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp, Khương Dừa còn mặc chiếc áo phông in băng rôn ngày công chiếu phim Yêu nhau ngày nắng ấm – bộ phim mới nhất của Ngọc Huyền.

Cả hai cùng ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Được biết trước đó, Khương Dừa cũng đã tới chúc mừng khai trương quán trà sữa mới mở của Ngọc Huyền và giải thích:

"Bữa giờ chị Ngọc Huyền làm phim Yêu nhau ngày nắng ấm. Nhiều bà con cô bác hỏi tôi sao không làm cho chị Huyền.

Thứ nhất, tôi đang bận một dự án của tôi rồi. Thứ hai, tôi làm cho chị Ngọc Huyền hai phim rồi, sợ bị cũ nên tôi đề xuất một đạo diễn khác làm phim này cho chị ấy để hợp gu hơn, mỗi người mỗi gu.

Vì thế nên tôi không tham gia phim Yêu nhau ngày nắng ấm lần này của chị Ngọc Huyền. Tôi còn phải giữ sức để làm Ngôi sao miệt vườn mùa 4 nữa.

Đúng là chị Ngọc Huyền có kêu tôi làm phim này từ đầu. Chị Ngọc Huyền còn nói rõ: "Em không làm thì chị mới mời người khác". Chị Ngọc Huyền thương tôi lắm, không như mọi người nghĩ".

Về phía mình, nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng nói: "Chị em tôi rất yêu thương nhau. Cái này là Khương Dừa từ chối không làm chứ không phải tôi không mời. Khương Dừa còn giới thiệu tôi một đạo diễn khác là Nguyễn Thành Nam, rất dễ thương".

Được biết, Khương Dừa là đạo diễn mà NSƯT Ngọc Huyền gắn bó nhất kể từ khi về nước. Anh là người giúp Ngọc Huyền lập kênh Youtube riêng quay Vlog, cũng đạo diễn hai phim cho Ngọc Huyền là phim Trùm nổ và phim Lá sầu riêng.

Trong đó, phim Lá sầu riêng thắng lớn, giúp Ngọc Huyền đoạt giải Ngôi sao xanh, giải thưởng lớn đầu tiên sau hơn 20 năm xa quê hương. Cả hai đi đâu cũng có nhau, thường xuyên lên loạt clip Vlog ăn uống, trò chuyện với nhau.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai ít xuất hiện cùng nhau và Ngọc Huyền về nước làm phim mới không có Khương Dừa đạo diễn khiến ai cũng thắc mắc.