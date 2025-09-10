Trùm Điền Quân Color Man thú nhận: "Tới giờ phút này vẫn rất căng thẳng"

Mới đây, ông trùm Điền Quân là Color Man Bửu Điền đã tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi du lịch Đà Lạt.

Color Man

Ông tâm sự: "Tôi đang ở trung tâm thành phố Đà Lạt, tại một quán cà phê dễ thương. Tôi cùng đại gia đình các nhân viên của mình tại Nha Trang nghỉ xả hơi một ngày vì tôi thấy các bạn đuối quá, sập nguồn hết rồi.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt vì đúng ngày này năm ngoái 9/9 tiệm bánh mì của gia đình tôi ra đời, ban đầu chỉ bán online. Sau ba tháng, tôi bắt đầu mở tiệm ở Gò Vấp, Tây Ninh và cuối cùng về Nha Trang.

Nhân duyên đưa tôi và gia đình về lại thành phố biển này. Thực ra cách đây 20 năm tôi đã có mặt tại Nha Trang để mở chi nhánh đầu tiên của Điền Quân. Nhưng tiếc là thời gian đó tôi không đủ duyên ở lại Nha Trang.

Tới thời điểm này, sau 4 tháng ra Nha Trang tôi đã mở được một tiệm bánh mì, tiệm bia, tiệm tạp hóa nhỏ, tiệm nước mát và gần nhất là một tiệm ăn. Nghe thì ghê gớm vậy thôi nhưng mỗi tiệm cũng nhỏ, không quá lớn.

Tất cả đều khởi đầu từ tiệm bánh mì của gia đình tôi cách đây 1 năm. Nhân dịp sinh nhật tròn một tuổi của tiệm bánh mì gia đình tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu thương theo dõi tôi từ những ngày rất xa xưa, từ những chương trình của Điền Quân tới khi dịch bệnh nổ ra tới tận bây giờ.

Thời gian đó thực sự khó khăn, khắc nghiệt, thách thức và tới tận giờ phút này vẫn rất căng thẳng còn nhiều thứ tồn đọng phải giải quyết lắm. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì một năm cũng trôi qua rồi.

Tôi không nghĩ tiệm bánh mì của mình đã tròn một năm tuổi và câu chuyện tôi muốn nói với mọi người là có nhiều người hỏi tôi liệu tiệm bánh mì có hoạt động tiếp không thì tôi xin thưa là vẫn đang hoạt động, sản xuất đều đặn.

Tôi và bà xã cũng bôn ba, làm đủ thứ nhưng ước mơ của tôi trước giờ là làm gì thì làm, đến 60 tuổi phải có một tiệm bánh mì, tiệm cà phê nhỏ để phục vụ khán giả. Đó là giấc mơ về hưu của tôi nhưng trong hoàn cảnh, tình huống này thì tôi khó mà về hưu sớm được vẫn đang phải làm đủ thứ.

Cuộc sống mà, đôi khi những điều mình ước mơ, mong muốn không phải dễ dàng thực hiện được. Thôi thì nhân duyên tới đâu tính tới đó. Tôi đang cố gắng, quyết tâm để ở lại Nha Trang sau khi tôi về hưu, bước qua tuổi 60".