Ông Trump bật mí “điểm chung” ở những tỷ phú Mỹ tham gia "giải cứu" TikTok

Trong cuộc phỏng vấn sáng 21/9 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump cho biết ông trùm truyền thông bảo thủ Rupert Murdoch và con trai Lachlan có thể sẽ tham gia vào thỏa thuận cứu TikTok ở Mỹ. Ông Trump cũng cho biết Chủ tịch điều hành Oracle Larry Ellison và Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell cũng có thể sẽ tham gia vào thỏa thuận này.

“Có những người khác nữa, những người rất nổi tiếng và tuyệt với, cũng quan tâm tới thương vụ này. Và họ cũng là những người yêu nước Mỹ. Bạn biết đấy, họ yêu đất nước này. Vì vậy, tôi nghĩ họ sẽ làm rất tốt”, ông Trump nói.

Những phát biểu của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh các chi tiết của thỏa thuận cho phép TikTok, hiện thuộc sở hữu ByteDance của Trung Quốc, tiếp tục hoạt động tại Mỹ, vẫn đang được 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc thảo luận.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật cấm TikTok hoạt động ở Mỹ trừ khi ByteDance thoái vốn khỏi các hoạt động của nó do lo ngại về an ninh quốc gia.

Nhà Trắng mới đây đã cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận tiềm năng để TikTok không chịu cảnh đóng cửa, trong đó cho biết 6 trong số 7 thành viên hội đồng quản trị kiểm soát TikTok sẽ là người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bàn thảo với nhau về nội dung này. Trong tuyên bố của phía ông Trump, thỏa thuận “đang trên đà hoàn tất và các nhà đầu tư đang chuẩn bị sẵn sàng”. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cho rằng đôi bên vẫn còn nhiều bất đồng.

“Lập trường của Trung Quốc về vấn đề TikTok rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý chí của các công ty và rất vui khi thấy các doanh nghiệp tiến hành đàm phán kinh doanh trên cơ sở các quy tắc thị trường và đạt được các giải pháp thuân thủ luật pháp, quy định của Trung Quốc và cân bằng lợi ích”, phía Trung Quốc nhấn mạnh.

Phía Trung Quốc còn bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh cởi mở, côgn bằng và không phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.