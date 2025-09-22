Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump bật mí “điểm chung” ở những tỷ phú Mỹ tham gia "giải cứu" TikTok

22-09-2025 - 11:16 AM | Tài chính quốc tế

Từ điểm chung đó, Tổng thống Trump cho rằng họ sẽ làm rất tốt deal "cứu" TikTok tại Mỹ.

Ông Trump bật mí “điểm chung” ở những tỷ phú Mỹ tham gia "giải cứu" TikTok- Ảnh 1.

Trong cuộc phỏng vấn sáng 21/9 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump cho biết ông trùm truyền thông bảo thủ Rupert Murdoch và con trai Lachlan có thể sẽ tham gia vào thỏa thuận cứu TikTok ở Mỹ. Ông Trump cũng cho biết Chủ tịch điều hành Oracle Larry Ellison và Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell cũng có thể sẽ tham gia vào thỏa thuận này.

“Có những người khác nữa, những người rất nổi tiếng và tuyệt với, cũng quan tâm tới thương vụ này. Và họ cũng là những người yêu nước Mỹ. Bạn biết đấy, họ yêu đất nước này. Vì vậy, tôi nghĩ họ sẽ làm rất tốt”, ông Trump nói.

Những phát biểu của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh các chi tiết của thỏa thuận cho phép TikTok, hiện thuộc sở hữu ByteDance của Trung Quốc, tiếp tục hoạt động tại Mỹ, vẫn đang được 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc thảo luận.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật cấm TikTok hoạt động ở Mỹ trừ khi ByteDance thoái vốn khỏi các hoạt động của nó do lo ngại về an ninh quốc gia.

Nhà Trắng mới đây đã cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận tiềm năng để TikTok không chịu cảnh đóng cửa, trong đó cho biết 6 trong số 7 thành viên hội đồng quản trị kiểm soát TikTok sẽ là người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bàn thảo với nhau về nội dung này. Trong tuyên bố của phía ông Trump, thỏa thuận “đang trên đà hoàn tất và các nhà đầu tư đang chuẩn bị sẵn sàng”. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cho rằng đôi bên vẫn còn nhiều bất đồng.

“Lập trường của Trung Quốc về vấn đề TikTok rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý chí của các công ty và rất vui khi thấy các doanh nghiệp tiến hành đàm phán kinh doanh trên cơ sở các quy tắc thị trường và đạt được các giải pháp thuân thủ luật pháp, quy định của Trung Quốc và cân bằng lợi ích”, phía Trung Quốc nhấn mạnh.

Phía Trung Quốc còn bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh cởi mở, côgn bằng và không phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi đồng minh quá cố Charlie Kirk

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
trump, tiktok

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Warren Buffett vừa có bước đi khiến thị trường không ngờ: Bán sạch một cổ phiếu tăng gần 4.000%, mang về khoản lãi hơn 7 tỷ USD, được đánh giá là khoản đầu tư 'phép màu'

Warren Buffett vừa có bước đi khiến thị trường không ngờ: Bán sạch một cổ phiếu tăng gần 4.000%, mang về khoản lãi hơn 7 tỷ USD, được đánh giá là khoản đầu tư 'phép màu' Nổi bật

Bị trừng phạt hàng loạt, 'đội tàu bóng tối' của Nga vẫn phình to: Số tàu tăng 45% trong 1 năm, gần 1.000 tàu liên tục di chuyển, phương Tây đang 'tiếp tay'?

Bị trừng phạt hàng loạt, 'đội tàu bóng tối' của Nga vẫn phình to: Số tàu tăng 45% trong 1 năm, gần 1.000 tàu liên tục di chuyển, phương Tây đang 'tiếp tay'? Nổi bật

Trung Quốc tung siêu pin thách thức cả thế giới: Chịu được 10.000 chu kỳ sạc xả, vận hành 20 năm trơn tru

Trung Quốc tung siêu pin thách thức cả thế giới: Chịu được 10.000 chu kỳ sạc xả, vận hành 20 năm trơn tru

10:11 , 22/09/2025
Tổng thống Donald Trump ca ngợi đồng minh quá cố Charlie Kirk

Tổng thống Donald Trump ca ngợi đồng minh quá cố Charlie Kirk

08:46 , 22/09/2025
Philippines thông báo siêu bão Ragasa tiếp tục mạnh lên

Philippines thông báo siêu bão Ragasa tiếp tục mạnh lên

08:18 , 22/09/2025
Một ngành của Nga càng trừng phạt càng đạt doanh thu kỷ lục: Phương Tây nhận ra mọi công sức đều tan tành

Một ngành của Nga càng trừng phạt càng đạt doanh thu kỷ lục: Phương Tây nhận ra mọi công sức đều tan tành

08:12 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên