Ông Trump bất ngờ nhảy trên thảm đỏ khi tới dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN

Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có màn tương tác thú vị khi cùng nhảy với các nghệ sĩ biểu diễn Malaysia trên thảm đỏ chào đón trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, CNN đưa tin.

Bối cảnh

Sự việc diễn ra tại sân bay Kuala Lumpur khi ông Trump tới Malaysia vào hôm nay, 26/10, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nơi ông sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời giám sát các cuộc đàm phán thương mại quan trọng.

Đáng chú ý

Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan – Campuchia:

Thỏa thuận mới mở rộng từ lệnh ngừng bắn ban đầu được ký 3 tháng trước, sau khi Trump gọi điện cho lãnh đạo hai nước, hối thúc chấm dứt xung đột. Theo Reuters, ông Trump sẽ trực tiếp chứng kiến lễ ký kết, đánh dấu vai trò trung gian của mình trong nỗ lực chấm dứt xung đột biên giới.

Cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày hồi tháng 7 khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul suýt vắng mặt do Quốc tang Hoàng Thái hậu Sirikit, nhưng đã quyết định bay đến dự lễ ký

Đàm phán thương mại bên lề

Mỹ – Trung: Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ bên lề hội nghị ASEAN để ngăn leo thang chiến tranh thương mại.

Mỹ – Brazil: Ông Trump dự kiến thảo luận với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva về mức thuế 50% mà Mỹ áp lên hàng hóa Brazil - mức thuế mà ông Lula gọi là "nhầm lẫn".

Đông Timor chính thức gia nhập ASEAN

Đông Timor trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào ngày 26/10/2025 sau 14 năm chờ đợi. Từng là thuộc địa Bồ Đào Nha, Đông Timor là quốc gia trẻ nhất châu Á với dân số 1,4 triệu người và GDP khoảng 2 tỷ USD.