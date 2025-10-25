WSJ: Ông Trump hỏi 1 câu trước khi quyết tung đòn với Nga, ông Putin đáp trả cứng rắn

Sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump đã "cạn kiệt"

Trước khi thực hiện động thái cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Trump hỏi lại các cố vấn cao cấp tại phòng Bầu Dục: "Các vị có đồng ý với tôi không?", tờ Wall Street Journal đưa tin.

Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đồng ý, theo một nguồn tin. Vài giờ trước đó, ông Trump đã gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và yêu cầu ông này chuẩn bị một loạt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, đánh dấu các biện pháp trực tiếp đầu tiên của Mỹ đối với Nga dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Ảnh minh họa. Nguồn: FT

"Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi", ông Trump sau đó nói với các phóng viên.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của tổng thống Trump đã cạn kiệt, các quan chức cho biết.

Thời điểm hé lộ mối bất hòa giữa ông Trump và ông Putin

Vài giờ sau khi ông hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với ông Putin tại Budapest, cho rằng đó là một sự lãng phí thời gian, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới vào Ukraine.

Ông Trump không bình luận trực tiếp về các cuộc không kích nhưng đã tức giận với những hành động gây hấn như vậy. Các quan chức cho biết Trump nghĩ rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza do ông làm trung gian đã tạo ra động lực để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng thực tế không như vậy.

"Mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp nhưng rồi chúng chẳng đi đến đâu cả", ông Trump nói hôm thứ Tư.

Mối bất hòa với Tổng thống Nga Putin bắt đầu lộ rõ vào tháng 6 trong hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi ông Trump gọi việc người đồng cấp Nga từ chối chấm dứt chiến tranh là "sai lầm". Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết cuộc điện đàm giữa hai người vào tháng sau ngắn hơn nhiều so với các cuộc trò chuyện trước đó và thiếu đi sự nồng ấm thường thấy.

Tomahawk sẽ là hình phạt bổ sung?

Các quan chức Mỹ cho biết các gói trừng phạt của Washington đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã được soạn thảo và sẵn sàng trong nhiều tháng. Các quan chức cho biết có 3 kế hoạch trừng phạt: Một phương án nghiêm khắc nhắm trực tiếp vào ngành công nghiệp Nga và các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga; một phương án trung bình nhắm vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga; và một lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Trump đã chọn phương án trung dung.

Ông Rubio cho biết các biện pháp trừng phạt không thay đổi mục tiêu bao trùm của họ là thúc đẩy Moscow ngồi vào bàn đàm phán. "Chúng tôi vẫn muốn gặp người Nga", Ngoại trưởng nói với các phóng viên vào tối thứ Tư.

Ông Trump có những công cụ khác để gia tăng áp lực lên Putin, nhưng cho đến nay vẫn chưa sử dụng chúng, bao gồm việc gửi tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa tới Ukraine, áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp mới đối với bất kỳ công ty nào làm ăn với các tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga, hoặc nhắm mục tiêu vào đội tàu chở dầu của Nga bằng các lệnh trừng phạt mới.

Tên lửa Tomahawl. Ảnh: Reuters

"Trump đang bỏ qua một số điều vì ông ấy vẫn thực sự muốn có một thỏa thuận với Putin", Kurt Volker, người từng là đặc phái viên của ông Trump tại Ukraine trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, cho biết.

Volker cho biết việc thuyết phục ông Putin cam kết nhượng bộ nghiêm túc sẽ "cần nhiều hơn là lệnh trừng phạt", và việc gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine sẽ là một bước đi quan trọng tiếp theo.

Hiện ông Trump vẫn chưa đưa ra tín hiệu liệu ông có tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga hay không.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền cho biết, các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Rosneft và Lukoil có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt kinh tế, xét đến việc nền kinh tế của Nga phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu từ dầu khí. Chỉ một ngày sau thông báo, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã thực hiện các bước để cắt giảm nguồn cung dầu từ Nga, trong khi các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã tạm dừng, ít nhất là tạm thời, việc mua dầu của Nga.

Ông Putin thừa nhận các lệnh trừng phạt có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm rằng "dự đoán sẽ có tổn thất", nhưng ông nói thêm rằng "không một quốc gia tự trọng nào lại chịu khuất phục trước áp lực".