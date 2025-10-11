Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump cảm ơn ông Putin đã lên tiếng về Giải Nobel Hòa bình

11-10-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn người đồng cấp Nga sau khi ông Vladimir Putin lên tiếng về việc Ủy ban Nobel Na Uy không trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump.

Quyết định của Ủy ban Nobel, công bố hôm thứ Sáu (10/10), đã trao giải cho nữ chính trị gia đối lập Venezuela Maria Corina Machado, thay vì nhà lãnh đạo Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng những nỗ lực hòa giải của mình trong các cuộc xung đột quốc tế - gần đây nhất là trong cuộc chiến ở Dải Gaza - xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình.

Ông Trump cảm ơn ông Putin đã lên tiếng về Giải Nobel Hòa bình- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Global Press)

Phát biểu tại Dushanbe, Tajikistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét rằng Ủy ban Nobel “có truyền thống trao giải cho những người hầu như chẳng làm gì cho hòa bình”, khiến danh tiếng của giải thưởng này “bị mất giá nghiêm trọng”.

Ông Putin nói thêm rằng, dù không phải là người có quyền quyết định ai xứng đáng nhận giải, ông cho rằng ông Trump “thực sự đang làm rất nhiều để giải quyết những cuộc khủng hoảng khó khăn kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ".

Nhà lãnh đạo Nga cũng dẫn chứng vai trò trung gian của ông Trump trong việc đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Trung Đông, cũng như nỗ lực chân thành của ông nhằm chấm dứt đổ máu tại Ukraine.

Sau khi phát biểu của ông Putin được truyền thông quốc tế đăng tải, ông Trump đăng lại một ảnh chụp màn hình phát biểu của nhà lãnh đạo Nga lên nền tảng Truth Social, kèm thông điệp ngắn gọn: “Cảm ơn Tổng thống Putin!”.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao Giải Nobel Hòa bình 2025 cho bà Maria Corina Machado, một chính trị gia đối lập tại Venezuela, với lý do bà “không ngừng đấu tranh cho tự do dân chủ ở Venezuela". Chính phủ Venezuela đã chỉ trích quyết định này.

Phản ứng trước quyết định của Ủy ban Nobel, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên mạng xã hội X rằng “các thành viên của Ủy ban đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình".

Ông Cheung khẳng định rằng Tổng thống Trump “mang trong mình trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai khác như ông - người có thể làm rung chuyển cả thế giới chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình".

‘Ngòi nổ’ khiến Tổng thống Mỹ Trump tung đòn thuế 100% với Trung Quốc

Theo Phương Anh/ VTC News

VTC News

