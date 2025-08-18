Ông Trump công bố thư của vợ gửi Tổng thống Putin: "Hiện thực hóa chỉ bằng một nét bút"

Kênh ABC News (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 đã đăng tải toàn văn "bức thư hòa bình" của vợ ông - Đệ nhất phu nhân Melania Trump - được trao tận tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga ở Alaska lên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân trao bức thư do người vợ gốc Slovenia của ông viết cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh quan trọng của họ tại Căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ, vào ngày 15/8. Ảnh: TNS

Đệ nhất phu nhân Mỹ viết "đã đến lúc" phải bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai trên toàn thế giới.

"Mỗi đứa trẻ đều có những giấc mơ thầm lặng trong tim, dù được sinh ra ngẫu nhiên ở vùng nông thôn mộc mạc của một quốc gia hay một trung tâm thành phố tráng lệ. Chúng mơ về tình yêu, những gì có thể trở thành hiện thực, và an toàn trước những nguy hiểm", bức thư của bà Melania mở đầu.

Đệ nhất phu nhân Mỹ tuyên bố rằng tất cả trẻ em sinh ra đều vô tội, bất kể quốc tịch, quan điểm chính trị hay tín ngưỡng của chúng.

"Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ông Putin, mà tôi chắc ông cũng đồng ý, là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống của họ bằng sự trong sáng - sự ngây thơ vượt lên trên địa lý, chính phủ và hệ tư tưởng", bà viết.

"Trong thế giới ngày nay, một số trẻ em buộc phải mang trong mình tiếng cười thầm lặng, không bị ảnh hưởng bởi bóng tối xung quanh - một sự thách thức thầm lặng chống lại những thế lực có khả năng cướp đi tương lai của chúng", bà nói tiếp.

Đệ nhất phu nhân Mỹ nói với Tổng thống Nga rằng việc bảo vệ trẻ em "sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ phục vụ riêng cho nước Nga" và "sẽ phục vụ cho chính nhân loại".

"Một ý tưởng táo bạo như vậy vượt qua mọi sự chia rẽ của con người, và thưa ông Putin, ông hoàn toàn đủ khả năng hiện thực hóa tầm nhìn này chỉ bằng một nét bút ngày hôm nay", bà kết luận. "Đã đến lúc rồi."

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và "bức thư hòa bình" trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFT/Donald Trump, Truth Social

Tờ New York Post đưa tin, trong cuộc xung đột, phía Ukraine đã cáo buộc Nga bắt cóc hàng chục nghìn trẻ em Ukraine và đưa chúng đến Nga hoặc vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát mà không có sự đồng ý của gia đình các em.

Nga tuyên bố họ làm như vậy để bảo vệ trẻ em. Theo Reuters, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em Nga Lvova-Belova vào tháng 4/2023 từng cho biết Nga đã tiếp nhận hơn 5 triệu người tị nạn từ khu vực Donbas của Ukraine, bao gồm 730.000 trẻ em có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, kể từ tháng 2/2022. Bà nói rằng ủy ban của mình đã hành động dựa trên lý do nhân đạo để bảo vệ quyền lợi của trẻ em tại khu vực đang diễn ra hoạt động quân sự và không di chuyển bất kỳ ai trái với ý muốn của họ hoặc của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp - những người luôn được yêu cầu cho phép trừ trường hợp họ mất tích.

Theo New York Post, bức thư này là lần thứ hai Đệ nhất phu nhân Mỹ tham gia vào quan hệ đối ngoại với Nga.

Bà Melania đã giúp thuyết phục Tổng thống Trump tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và cứng rắn hơn với Nga trong các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột kéo dài.

Ông Trump từng cho biết vợ ông là một trong những người cho rằng Nga thường có những hành động nhắm vào Ukraine sau các cuộc điện đàm giữa hai tổng thống về một thỏa thuận hòa bình.

Theo New York Post, Slovenia - quê hương của bà Melania - đã có mối quan hệ lạnh nhạt với Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.