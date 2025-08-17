Ông Trump điện đàm lãnh đạo châu Âu sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ đến Washington vào 18/8 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ , ông Trump đã có cuộc trao đổi dài 90 phút với ông Zelensky và với các nhà lãnh đạo NATO cũng như châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin rất được mong đợi dù không đạt được thỏa thuận nào về việc giải quyết hoặc tạm dừng cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả các cuộc đàm phán là hiệu quả trước khi trở về.

Theo đó, ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Trump về một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ông cũng cho biết đã thảo luận vói ông Trump về "những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine".

Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một sự kiện. (Ảnh: Babel)

"Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, và một hình thức ba bên là phù hợp cho việc này. Vào thứ Hai, tôi sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington, D.C., để thảo luận tất cả các chi tiết liên quan đến việc chấm dứt xung đột và giết chóc" , ông Zelensky phát biểu trên X.

Phóng viên Barak Ravid của Axios dẫn một nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã nói với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông Putin không quan tâm đến lệnh ngừng bắn mà quan tâm đến một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump được cho là nói trong cuộc điện đàm rằng: "Tôi nghĩ một thỏa thuận hòa bình nhanh tốt hơn một lệnh ngừng bắn". Reuters cho biết chưa thể xác minh ngay thông tin này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo từ Đức, Phần Lan, Ba Lan, Italia và Anh cũng đã tham gia cuộc gọi. Trong cuộc gọi, ông Trump tóm tắt về hội nghị thượng đỉnh với ông Putin.