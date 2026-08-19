Ông Trump hoãn áp thuế 50% Canada phút chót

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/8, ông Trump cho biết quyết định này dựa trên thực tế là Mỹ và Canada đã đạt dược thỏa thuận tùy theo việc hoàn tất các văn kiện.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc đàm phán thương mại giữa ông Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 18/8.

Trong bài đăng của mình, ông Trump cũng gợi ý rằng đường ống dẫn dầu Keystone XL có thể được “hồi sinh”. Đường ống này là phần mở rộng của hệ thống đường ống dẫn dầu ở Canada và Mỹ.

Ông Trump đã cho phép thực hiện dự án này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden đã thu hồi giấy phép vào năm 2021.

Mức thuế 50% sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu gậy khúc côn cầu, rượu vang và một loạt các mặt hàng nhập khẩu khác của Canada. Chính quyền Trump áp thuế vì cho rằng Canada có sự phân biệt đối xử thương mại trong ngành công nghiệp ô tô, rượu và sữa.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, các mức thuế mới này sẽ áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Canada.

Mặc dù con số đó chỉ là một phần nhỏ so với 382 tỷ USD mà Mỹ nhập khẩu từ Canada năm ngoái, nhưng mức thuế cao đối với các sản phẩm quan trọng vẫn có thể gây ra những thách thức lớn cho Canada.

Theo CNBC