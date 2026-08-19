Vịt nuốt vàng: Câu chuyện khó tin nhưng không hiếm gặp

Trường hợp được ghi nhận tại huyện Long Huy, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là một ví dụ đáng chú ý. Một người đàn ông họ Liu phát hiện khoảng 10 gam các hạt màu vàng trong dạ dày của một con vịt được nuôi thả gần sông Chenshui, nơi từng nổi tiếng với hoạt động đãi vàng.

Điều quan trọng là con vịt không "ăn vàng" theo nghĩa thông thường. Nó nhiều khả năng đã nuốt phải đất, cát, sỏi hoặc bùn trong quá trình kiếm ăn, trong đó có lẫn những hạt khoáng chứa vàng.

Vịt kiếm ăn như thế nào mà có thể nuốt phải vàng?

Vịt là loài kiếm ăn khá linh hoạt. Khi được thả tự do ở ao, hồ hoặc ven sông, chúng thường dùng mỏ để sục, lọc và tìm kiếm thức ăn trong bùn đất, nước nông và lớp trầm tích dưới đáy.

Thức ăn của vịt có thể gồm thực vật thủy sinh, hạt, côn trùng, động vật nhỏ và nhiều sinh vật sống trong lớp bùn. Trong quá trình kiếm ăn, chúng không thể phân biệt tuyệt đối giữa thức ăn và những hạt khoáng rất nhỏ nằm trong trầm tích.

Nếu khu vực đó có vàng tự nhiên trong lòng đất hoặc phù sa, những hạt vàng nhỏ hoàn toàn có thể bị vịt nuốt vào cùng với bùn, cát hoặc sỏi.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở những con sông từng có hoạt động khai thác vàng. Vàng có tỷ trọng rất lớn nên thường tích tụ trong các lớp trầm tích, đặc biệt tại những vị trí dòng nước chảy chậm hoặc nơi địa hình làm thay đổi tốc độ dòng chảy. Sau hàng chục năm, các hạt vàng vẫn có thể tồn tại trong đất và bùn ở lòng sông.

Sông Chenshui, nơi con vịt trong câu chuyện được nuôi gần đó, từng là địa điểm diễn ra một cơn sốt vàng ở địa phương từ những năm 1970 đến 1990. Hoạt động khai thác vàng tư nhân sau đó bị chính quyền Trung Quốc cấm. Tuy nhiên, việc từng có vàng trong khu vực khiến khả năng các hạt vàng tự nhiên vẫn tồn tại trong trầm tích là điều không quá bất thường.

Vịt có thể giữ vàng trong mề?

Về mặt sinh học, vàng nguyên chất là một kim loại rất khó phản ứng hóa học. Hệ tiêu hóa của động vật không có khả năng phân giải vàng kim loại thành các chất mà cơ thể có thể hấp thụ.

Vì vậy, nếu một con vịt vô tình nuốt phải một hạt vàng, hạt này có thể đi qua hệ tiêu hóa gần như nguyên vẹn và cuối cùng được thải ra ngoài.

Điều này cũng có nghĩa rằng việc tìm thấy vàng trong dạ dày (dân gian gọi là mề) không nhất thiết chứng minh con vịt đã nuốt nó từ rất lâu. Các hạt vàng có thể chỉ mới được đưa vào cơ thể trong quá trình kiếm ăn và vẫn còn nằm trong đường tiêu hóa tại thời điểm con vật được kiểm tra.

Trong thực tế, nếu con vật tiếp tục được thả kiếm ăn ở khu vực có nhiều trầm tích chứa vàng, nó có thể vô tình nuốt thêm những hạt khoáng nhỏ.

Vịt thường nuốt thức ăn khá nhanh và có thể đưa cả những vật liệu không tiêu hóa được vào đường tiêu hóa. Những vật chất này sau đó di chuyển qua các bộ phận của hệ tiêu hóa cùng với thức ăn.

Một số vật chất cứng còn có thể lưu lại trong hệ tiêu hóa trong một khoảng thời gian trước khi được đào thải. Đặc biệt, nếu các hạt vàng có kích thước tương đối lớn hoặc nằm lẫn trong những khối bùn, cát, chúng có thể được phát hiện khi kiểm tra dạ dày trước khi chúng kịp đi hết đường tiêu hóa.

Vàng có tỷ trọng khoảng 19,3 g/cm³, lớn hơn rất nhiều so với hầu hết các loại khoáng vật phổ biến. Bởi vậy, chỉ khoảng 10 gam vàng cũng có thể có giá trị đáng kể dù thể tích không lớn.

Khó tin nhưng không hiếm gặp

Điều thú vị là câu chuyện vịt nuốt vàng ở Hồ Nam không quá lạ lẫm. Người dân địa phương cho biết trước đây từng có những trường hợp tìm thấy vàng trong vịt, dù lượng vàng được phát hiện lần này lớn hơn đáng kể.

Thậm chí, hiện tượng tương tự từng xuất hiện trong các ghi chép lịch sử Trung Quốc. Một số tài liệu về thời Đường (618–907) đề cập việc người dân thu nhặt các hạt vàng từ phân của vịt và ngỗng.

Điều này có một lời giải thích rất đơn giản: nếu gia cầm kiếm ăn ở những vùng có vàng tự nhiên, chúng có thể vô tình nuốt phải các hạt vàng nhỏ cùng với bùn đất. Vì vàng không bị tiêu hóa nên cuối cùng nó vẫn được thải ra ngoài.

Nói cách khác, những con vịt này không có khả năng hấp thụ vàng vào cơ thể. Chúng chỉ tình cờ trở thành "máy sàng" tự nhiên, đưa những vật chất nhỏ trong môi trường vào hệ tiêu hóa rồi thải chúng ra.

Nguồn: Tổng hợp﻿