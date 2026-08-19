Tổng thống Trump gọi eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ, Iran lập tức phản ứng

Hình ảnh tấm bản đồ được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải. (Ảnh: Yahoo News)

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố mới về tuyến đường thủy chiến lược này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 18/8. Tổng thống Mỹ đã chia sẻ bản đồ eo biển cùng các khu vực lân cận, trong đó có một vùng được khoanh tròn và ghi chú là "Lãnh thổ mới của Mỹ”.

Bài đăng này đã nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Tehran. Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi đã lên án những "ảo tưởng" của ông Trump và cảnh báo Iran sẽ "chỉnh đốn" lại những quan điểm đó.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn bị đình trệ, trong khi thời hạn hai tháng để đạt được thỏa thuận hòa bình đã kết thúc hôm 17/8.

Ngay sau khi tuyên bố quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định rằng "không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch" với Iran. "Lệnh phong tỏa hải quân vẫn có hiệu lực đầy đủ. Eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tất cả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ”, Tổng thống Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Đầu tuần này, ông Trump đe dọa sẽ tấn công Oman - một đồng minh của Mỹ - nếu họ "cản trở” nỗ lực mà ông tuyên bố là nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Mặc dù Oman đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhưng nước này cũng đang tiến hành các cuộc thương thảo song song với Tehran về việc thiết lập một cơ chế chung để quản lý eo biển Hormuz.

Ông Esmaeil Baghaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - cho biết hôm 17/8, rằng Iran đang tìm cách thu phí đi lại qua eo biển trên cơ sở lâu dài và đã đạt được một "thỏa thuận sơ bộ" với Oman về vấn đề này. Mỹ đã bác bỏ việc cho phép Iran thu phí tàu thuyền qua eo biển, đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran vô thời hạn trừ khi nước này từ bỏ yêu cầu đó.