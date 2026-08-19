Ông Trump thử cách tiếp cận mới trong cuộc xung đột với Iran

Hôm 18/8, dường như ông chuyển sang cách tiếp cận mới. Theo quan chức Mỹ, ông Trump chỉ thị cho các đặc phái viên cấp cao trong chính quyền tạm dừng các cuộc trao đổi với Iran.

Nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các quan chức Nhà Trắng gần đây cũng nói với những đồng minh chính trị rằng họ đang thay đổi chiến lược, từ thay đổi Iran “ngay lập tức” sang hạn chế theo thời gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thay vì tiếp tục khẳng định các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi và thỏa thuận mới sắp đạt được - điều ông Trump nhiều lần tuyên bố kể từ khi lệnh ngừng bắn ký hồi tháng 6 đổ vỡ - lần này ông tuyên bố hoàn toàn không có hoạt động ngoại giao nào đang diễn ra.

“Không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên lịch với Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Trump viết trên mạng xã hội. “Lệnh phong tỏa hải quân vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Eo biển Hormuz đang mở và hoạt động. Tất cả thủy lôi được gỡ bỏ hoặc cho nổ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị đối với vấn đề này!”

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp, trong khi các tàu đi qua tuyến đường biển quan trọng này tiếp tục bị các loại đạn và tên lửa của Iran tấn công.

Trong bối cảnh thất vọng vì những nỗ lực bế tắc nhằm mở lại tuyến hàng hải, đồng thời phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng gia tăng về tổn thất mà cuộc chiến không được lòng công chúng đang gây ra cho quân đội Mỹ, ông Trump đang phát đi tín hiệu rằng ông sẵn sàng giữ khoảng cách với cuộc xung đột.

Các quan chức cho biết hôm 18/8 rằng chỉ thị của ông Trump đối với nhóm đàm phán - gồm Phó Tổng thống JD Vance cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner - về việc không tiếp xúc với Tehran được đưa ra sau khi hai bên có những “cuộc trao đổi tích cực”.

Theo các quan chức, ông Trump vẫn không hài lòng trước việc Tehran không chịu nhượng bộ những yêu cầu của ông. Tổng thống Mỹ muốn chờ đến khi các nhà lãnh đạo Iran phát tín hiệu mới cho thấy họ sẵn sàng đạt được thỏa thuận mà ông mong muốn, trước khi nối lại đàm phán.

Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố rằng việc họ đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ là không đúng sự thật. Trước đó, ông Trump từng tỏ ra tức giận trước những phủ nhận này, cáo buộc Iran đang chơi trò chính trị và cho rằng các quan chức Iran thực sự muốn đạt được thỏa thuận trong những cuộc trao đổi kín.

Theo những người am hiểu vấn đề, phía ông Trump cũng ngày càng không hài lòng với những nội dung đang hình thành trong thỏa thuận mà Iran đang cố gắng đạt được với Oman về việc quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuần này, ông Trump công kích Oman và đe dọa ném bom quốc gia vùng Vịnh này, dù Oman là đối tác chiến lược của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Cả Iran và Oman đều có đường bờ biển dọc eo biển Hormuz. Theo mô tả của các quan chức khu vực, thỏa thuận đang được bàn thảo sẽ trao cho mỗi nước quyền kiểm soát đối với hoạt động tàu thuyền đi vào và đi ra Vịnh Ba Tư.

Bên trong Nhà Trắng xuất hiện lo ngại rằng kế hoạch chưa hoàn tất này có thể củng cố quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường biển. số quan chức cho rằng Oman trong quá trình đàm phán có xu hướng ủng hộ Iran hơn Mỹ, thay vì đóng vai trò đối tác trung lập.

Ông Trump phản đối thu phí tàu qua Hormuz, muốn khôi phục tự do hàng hải như trước chiến sự. Trong khi Mỹ chuẩn bị siết trừng phạt và phong tỏa Iran, Tehran cho rằng ông Trump đang chịu sức ép phải rút khỏi cuộc chiến. Trong khi đó, áp lực quân sự cũng gia tăng khi lực lượng Mỹ phải triển khai dài ngày và kho đạn dược tiên tiến suy giảm.