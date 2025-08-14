Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump làm gì khiến doanh số xe điện ở Mỹ bỗng tăng rất mạnh?

14-08-2025 - 22:13 PM | Tài chính quốc tế

Doanh số các hãng tăng kỷ lục, của Tesla thì giảm.

Ông Trump làm gì khiến doanh số xe điện ở Mỹ bỗng tăng rất mạnh?- Ảnh 1.

Thị trường xe điện (EV) tại Mỹ đang chứng kiến một đợt tăng trưởng kỷ lục khi người tiêu dùng đổ xô mua xe trước thời hạn chấm dứt ưu đãi thuế liên bang vào ngày 30/9/2025. Đây là kết quả của dự luật mới do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 7, kết thúc khoản hỗ trợ vốn có hiệu lực tới năm 2032 theo Đạo luật Giảm Lạm phát thời Biden.

Theo dữ liệu từ Cox Automotive, tháng 7/2025 ghi nhận khoảng 130.100 xe điện mới được bán ra, tăng 26,4% so với tháng trước và gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau kỷ lục tháng 12/2023. Thị phần EV đạt 9,1% tổng doanh số xe chở khách — mức cao nhất từ trước tới nay. Doanh số xe điện đã qua sử dụng cũng lập kỷ lục với 36.700 chiếc.

Một số mẫu xe nổi bật gồm Chevy Equinox EV với 8.500 xe bán ra — cao nhất trong số các mẫu không phải Tesla, cùng Honda Prologue và Hyundai IONIQ 5 đều đạt doanh số kỷ lục. Trong khi đó, Tesla ghi nhận mức giảm doanh số hai quý liên tiếp.

Ông Trump làm gì khiến doanh số xe điện ở Mỹ bỗng tăng rất mạnh?- Ảnh 2.

Chevy Equinox EV.

Giá trung bình của một chiếc EV mới tháng 7 là 55.689 USD, cao hơn khoảng 7.600 USD so với xe chạy xăng. Tuy nhiên, ưu đãi thuế 7.500 USD giúp giá EV gần như ngang bằng với xe xăng, tạo sức hút lớn cho người mua. Các hãng và đại lý tận dụng cơ hội này, tung thêm khuyến mãi trung bình 9.800 USD, mức cao nhất kể từ năm 2017.

Giới phân tích dự báo doanh số EV mới sẽ giảm mạnh trong quý 4 khi ưu đãi thuế kết thúc. Ngược lại, thị trường EV đã qua sử dụng có thể tiếp tục tăng trưởng, do nhiều người mua vốn không đủ điều kiện hưởng ưu đãi 4.000 USD.

Theo Đinh Quang Hiếu

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ về cổ phiếu bí mật mới của Warren Buffett, được huyền thoại đầu tư gần 5 tỷ USD để 'gom hàng'

Hé lộ về cổ phiếu bí mật mới của Warren Buffett, được huyền thoại đầu tư gần 5 tỷ USD để 'gom hàng' Nổi bật

Một khi Fed cắt giảm lãi suất, tài sản này dự kiến sẽ bùng nổ, nối dài kỷ lục nửa năm qua

Một khi Fed cắt giảm lãi suất, tài sản này dự kiến sẽ bùng nổ, nối dài kỷ lục nửa năm qua Nổi bật

Cũng nhiều xe máy như Việt Nam, Philippines "háo hức" đổi sang xe điện từ rất sớm: Ai ngờ gặp ngay vấn đề

Cũng nhiều xe máy như Việt Nam, Philippines "háo hức" đổi sang xe điện từ rất sớm: Ai ngờ gặp ngay vấn đề

21:43 , 14/08/2025
Giữa sức nóng biên giới, DN Campuchia tung định vị “5 màu”, tuyên bố không phụ thuộc

Giữa sức nóng biên giới, DN Campuchia tung định vị “5 màu”, tuyên bố không phụ thuộc

21:03 , 14/08/2025
60% người dân một nước ĐNÁ lâm vào cảnh đầu tháng đã hết tiền, giới trẻ vung tiền chi tiêu để ‘bằng bạn bằng bè’, chậm lấy vợ sinh con, không tài khoản tiết kiệm

60% người dân một nước ĐNÁ lâm vào cảnh đầu tháng đã hết tiền, giới trẻ vung tiền chi tiêu để ‘bằng bạn bằng bè’, chậm lấy vợ sinh con, không tài khoản tiết kiệm

19:57 , 14/08/2025
Hơn 800 triệu người sắp biến mất tại siêu cường châu Á, mác ‘quốc gia tỷ dân’ sẽ bị xóa sổ: Chuyện gì đang xảy ra?

Hơn 800 triệu người sắp biến mất tại siêu cường châu Á, mác ‘quốc gia tỷ dân’ sẽ bị xóa sổ: Chuyện gì đang xảy ra?

19:17 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên