Ông Trump nói về mối quan hệ với ông Tập Cận Bình sau chiến dịch của Mỹ ở Venezuela

CNN ngày 4/1 đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không nghĩ rằng chiến dịch của ông ở Venezuela sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt (với ông Tập)”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One tối Chủ nhật. “Chúng tôi có quyền áp thuế và ông ấy có những quyền lực khác đối với chúng tôi.”

Ông Trump cho biết ông dự định sẽ đến thăm ông Tập Cận Bình vào tháng Tư.

Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ "ngay lập tức" thả Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, những người đang bị giam giữ tại Mỹ, đồng thời cho biết Bắc Kinh vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền.

Venezuela từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc, một khách hàng mua dầu lớn từ quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt này, và việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đã gây ra nhiều tranh luận rộng rãi ở Trung Quốc.

Được biết, lần cuối cùng ông Trump gặp ông Tập Cận Bình là ở Hàn Quốc vào tháng 10/2025 trong chuyến công du chớp nhoáng ba ngày tới châu Á, sau đó Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về “hầu hết mọi vấn đề”.

Theo ông Trump, tổng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm 10%, nhờ những tiến triển trong các cuộc đàm phán với ông Tập Cận Bình về vấn đề nhập khẩu đậu nành, đất hiếm và fentanyl.