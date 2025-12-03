Ông Trump tiết lộ đã chọn xong ứng viên Chủ tịch Fed, nhấn mạnh hạ lãi suất là ưu tiên

“Tôi biết mình sẽ chọn ai, vâng”, ông Trump nói với báo chí trên chuyên cơ Air Force One trên đường trở về Washington, nhưng không tiết lộ tên ứng viên. “Chúng tôi sẽ công bố sớm”, ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, đồng thời ám chỉ muốn một Chủ tịch mạnh mẽ hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Theo những nguồn tin thân cận, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett – cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump – được xem là ứng viên tiềm năng nhất để kế nhiệm Powell.

Trong cuộc phỏng vấn trên CBS hôm Chủ nhật, ông Hassett từ chối bình luận liệu ông có xem mình là ứng viên hàng đầu hay không, gọi thông tin này là “tin đồn.” Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phản ứng tích cực của thị trường trước tin ông Trump sắp công bố lựa chọn, cho thấy nhà đầu tư không lo ngại việc ông quá “gần gũi” Tổng thống.

Ông Hassett nói: “Chúng ta có phiên đấu giá Trái phiếu Kho bạc rất tốt, lãi suất giảm, và người dân Mỹ có thể kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ chọn một người giúp họ vay mua ô tô rẻ hơn và tiếp cận các khoản vay mua nhà với lãi suất thấp hơn”.

Các nguồn tin cho biết ông Trump tin tưởng Hassett và cho rằng ông này chia sẻ mong muốn thúc đẩy cắt giảm lãi suất quyết liệt hơn tại ngân hàng Trung ương. Ông Hassett cũng khẳng định sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu được đề nghị. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ông có thể gặp khó khăn trong việc thống nhất ủy ban thiết lập lãi suất của Fed và dễ chịu áp lực từ Tổng thống.

Tin đồn về khả năng ông Hassett được đề cử đã khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4%. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người giám sát quá trình lựa chọn, cho biết ông Trump có thể công bố ứng viên trước kỳ nghỉ Giáng sinh ngày 25/12.

Ngoài Hassett, các ứng viên khác gồm các thống đốc Fed Christopher Waller, Michelle Bowman, cựu thống đốc Kevin Warsh và Rick Rieder của BlackRock. Trump cũng thường nhắc tới việc muốn Bessent làm Chủ tịch, nhưng Bessent nhiều lần từ chối.

Người được Trump chọn sẽ cần được Thượng viện phê chuẩn làm Chủ tịch Fed, và nếu là ứng viên ngoài Fed, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 14 năm với tư cách thống đốc từ tháng 2. Nhiệm kỳ của Powell kết thúc vào tháng 5 năm sau.