Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

17-11-2025 - 16:22 PM | Xã hội

Với 100% số phiếu tán thành, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên (khóa XIV) tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn (do được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên- Ảnh 1.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, ông Vương Quốc Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên- Ảnh 2.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cam kết, trên cương vị mới sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, ủng hộ và giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn (sinh ngày 3/10/1977); quê quán: tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học Quản lý xã hội; Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi về công tác tại Thái Nguyên ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/11/2025, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành

Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành Nổi bật

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

AIC thâu tóm hệ thống xử lý nước thải y tế tại TP HCM như thế nào?

AIC thâu tóm hệ thống xử lý nước thải y tế tại TP HCM như thế nào?

16:06 , 17/11/2025
Hiểu đúng về quy định "từ ngày 1/1/2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em"

Hiểu đúng về quy định "từ ngày 1/1/2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em"

15:53 , 17/11/2025
Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Hà Quang Trung làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Hà Quang Trung làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

15:41 , 17/11/2025
Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến

Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến

15:21 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên