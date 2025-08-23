Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa

23-08-2025 - 08:18 AM | Lifestyle

Body cực đỉnh trên sân pickleball gây sốt hóa ra là gương mặt quen thuộc này.

Mới đây khoảnh khắc cởi trần của người đàn ông được ghi lại tại giải pickleball khiến dân tình "xỉu up xỉu down". Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội người đàn ông để lộ body cực phẩm ngay giữa sân đấu hóa ra lại là Kim Lý. 

Ông xã Hồ Ngọc Hà gây choáng với cơ bụng 6 múi sắc nét, bờ vai u rộng, lưng trần săn chắc như tạc tượng. Từng đường nét cơ bắp rõ ràng, săn gọn đến mức không tì vết.

Body cực đỉnh của Kim Lý (Video: Say Pickleball)

Không chỉ có body cuốn hút, phong thái của Kim Lý cũng khiến fan đứng ngồi không yên. Từ ánh mắt tập trung, dáng đứng tự tin cho đến sự điềm tĩnh, tất cả toát lên thần thái "soái ca sân đấu". Trên mạng xã hội, nhiều bình luận còn cho rằng anh chẳng khác gì vận động viên chuyên nghiệp, vừa có kỹ năng vừa có visual đỉnh cao, khiến dân tình phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa- Ảnh 1.

Kim Lý khoe body trên sân pickleball (Ảnh: Say Pickleball)

Không dừng lại ở việc "gây sốt" bằng body, Kim Lý thực sự ghi dấu ấn với tinh thần thi đấu nghiêm túc ở môn thể thao pickleball đang hot này. Tại giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025, nam diễn viên tham gia nội dung đơn nam 35+ và lọt vào đến bán kết. Dù thua trước tay vợt chuyên nghiệp Quốc Khánh, màn trình diễn đầy năng lượng của anh vẫn khiến khán giả ấn tượng mạnh.

Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa- Ảnh 2.

Kim Lý chơi pickleball không phải dạng vừa

Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà cũng có mặt trên khán đài cổ vũ chồng. Trước đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp "trốn con" đi tập pickleball cùng nhau, coi đây là một thú vui lành mạnh để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo khoảng thời gian gắn kết.

Kim Lý vốn nổi tiếng là người yêu thể thao, chăm chỉ tập gym, boxing và bơi lội để giữ vóc dáng. 

Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa- Ảnh 3.
Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa- Ảnh 4.
Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa- Ảnh 5.

Kim Lý còn chơi cầu lông, tập gym, boxing để giữ body săn chắc

Nhìn Subeo tuổi 15 để hiểu rằng doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà chính là mẫu "bố mẹ hậu ly hôn" văn minh nhất nhì showbiz

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới

Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới Nổi bật

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu? Nổi bật

Trương Ngọc Ánh tuổi 49 rất chăm làm 1 việc để bơm collagen, 1 Hoa hậu 54 tuổi cũng duy trì để nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ

Trương Ngọc Ánh tuổi 49 rất chăm làm 1 việc để bơm collagen, 1 Hoa hậu 54 tuổi cũng duy trì để nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ

08:15 , 23/08/2025
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ

07:55 , 23/08/2025
Hòa Minzy viết 1 câu ai nấy đọc cũng xót, lộ lịch trình dày đặc giữa lúc nhà có tang ông nội qua đời

Hòa Minzy viết 1 câu ai nấy đọc cũng xót, lộ lịch trình dày đặc giữa lúc nhà có tang ông nội qua đời

07:49 , 23/08/2025
Nếu còn chật vật vì tiền, bạn phải bắt đầu 5 nguyên tắc tài chính này ngay hôm nay

Nếu còn chật vật vì tiền, bạn phải bắt đầu 5 nguyên tắc tài chính này ngay hôm nay

07:30 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên