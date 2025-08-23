Ông xã Hồ Ngọc Hà để lộ body 6 múi cuồn cuộn trên sân pickleball khiến dân tình xuýt xoa
Body cực đỉnh trên sân pickleball gây sốt hóa ra là gương mặt quen thuộc này.
Mới đây khoảnh khắc cởi trần của người đàn ông được ghi lại tại giải pickleball khiến dân tình "xỉu up xỉu down". Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội người đàn ông để lộ body cực phẩm ngay giữa sân đấu hóa ra lại là Kim Lý.
Ông xã Hồ Ngọc Hà gây choáng với cơ bụng 6 múi sắc nét, bờ vai u rộng, lưng trần săn chắc như tạc tượng. Từng đường nét cơ bắp rõ ràng, săn gọn đến mức không tì vết.
Body cực đỉnh của Kim Lý (Video: Say Pickleball)
Không chỉ có body cuốn hút, phong thái của Kim Lý cũng khiến fan đứng ngồi không yên. Từ ánh mắt tập trung, dáng đứng tự tin cho đến sự điềm tĩnh, tất cả toát lên thần thái "soái ca sân đấu". Trên mạng xã hội, nhiều bình luận còn cho rằng anh chẳng khác gì vận động viên chuyên nghiệp, vừa có kỹ năng vừa có visual đỉnh cao, khiến dân tình phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Không dừng lại ở việc "gây sốt" bằng body, Kim Lý thực sự ghi dấu ấn với tinh thần thi đấu nghiêm túc ở môn thể thao pickleball đang hot này. Tại giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025, nam diễn viên tham gia nội dung đơn nam 35+ và lọt vào đến bán kết. Dù thua trước tay vợt chuyên nghiệp Quốc Khánh, màn trình diễn đầy năng lượng của anh vẫn khiến khán giả ấn tượng mạnh.
Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà cũng có mặt trên khán đài cổ vũ chồng. Trước đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp "trốn con" đi tập pickleball cùng nhau, coi đây là một thú vui lành mạnh để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo khoảng thời gian gắn kết.
Kim Lý vốn nổi tiếng là người yêu thể thao, chăm chỉ tập gym, boxing và bơi lội để giữ vóc dáng.
Kim Lý còn chơi cầu lông, tập gym, boxing để giữ body săn chắc
