OpenAI đưa ra "báo động đỏ" trước sự cạnh tranh gay gắt từ Google và các đối thủ

Biểu tượng OpenAI trên màn hình điện thoại di động ở Manta, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman của OpenAI đã tuyên bố tình trạng "báo động đỏ" trong toàn công ty khi công nghệ ChatGPT của họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn trong ngành công nghệ, đặc biệt là Google.

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên vào ngày 1/12 ông Altman cho biết công ty đang ở thời điểm quan trọng đối với ChatGPT và cần phải dành các nguồn lực để đẩy lùi sự cạnh tranh mới đối với chatbot của OpenAI.

Ông Altman cũng cho biết các dự án khác sẽ bị hoãn lại, bao gồm cả kế hoạch giới thiệu quảng cáo cho chatbot. Theo bản ghi nhớ do The Information và the Wall Street Journal đăng tải, ông Altman nói rằng tình trạng "báo động đỏ" cũng đồng nghĩa với việc OpenAI sẽ chậm tiến độ với các sản phẩm khác như các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tự động hóa các công việc liên quan đến mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

Với mức định giá 500 tỷ USD, OpenAI hiện là công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới. Các nhà đầu tư lớn rất quan tâm đến việc sở hữu cổ phần của công ty, nhưng một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra là làm thế nào OpenAI có thể tạo ra doanh thu đủ lớn để bù đắp chi phí khổng lồ của việc cung cấp AI cho hàng trăm triệu người dùng, trong đó đa số sử dụng dịch vụ miễn phí.

Tháng trước, Google đã ra mắt mô hình AI Gemini mới nhất của mình, đánh dấu một sự thay đổi ngoạn mục kể từ khi bị bất ngờ bởi sự ra mắt của ChatGPT ba năm trước và bị chỉ trích vì những sai sót ban đầu trong cuộc đua với OpenAI.

OpenAI chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.