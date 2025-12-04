Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OpenAI đưa ra "báo động đỏ" trước sự cạnh tranh gay gắt từ Google và các đối thủ

04-12-2025 - 13:36 PM | Kinh tế số

OpenAI tuyên bố “báo động đỏ” khi ChatGPT đối mặt cạnh tranh mạnh từ Google, dồn nguồn lực ưu tiên phát triển sản phẩm và tạm hoãn một số dự án khác.

OpenAI đưa ra "báo động đỏ" trước sự cạnh tranh gay gắt từ Google và các đối thủ - Ảnh 1.

Biểu tượng OpenAI trên màn hình điện thoại di động ở Manta, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman của OpenAI đã tuyên bố tình trạng "báo động đỏ" trong toàn công ty khi công nghệ ChatGPT của họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn trong ngành công nghệ, đặc biệt là Google.

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên vào ngày 1/12 ông Altman cho biết công ty đang ở thời điểm quan trọng đối với ChatGPT và cần phải dành các nguồn lực để đẩy lùi sự cạnh tranh mới đối với chatbot của OpenAI.

Ông Altman cũng cho biết các dự án khác sẽ bị hoãn lại, bao gồm cả kế hoạch giới thiệu quảng cáo cho chatbot. Theo bản ghi nhớ do The Information và the Wall Street Journal đăng tải, ông Altman nói rằng tình trạng "báo động đỏ" cũng đồng nghĩa với việc OpenAI sẽ chậm tiến độ với các sản phẩm khác như các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tự động hóa các công việc liên quan đến mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

Với mức định giá 500 tỷ USD, OpenAI hiện là công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới. Các nhà đầu tư lớn rất quan tâm đến việc sở hữu cổ phần của công ty, nhưng một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra là làm thế nào OpenAI có thể tạo ra doanh thu đủ lớn để bù đắp chi phí khổng lồ của việc cung cấp AI cho hàng trăm triệu người dùng, trong đó đa số sử dụng dịch vụ miễn phí.

Tháng trước, Google đã ra mắt mô hình AI Gemini mới nhất của mình, đánh dấu một sự thay đổi ngoạn mục kể từ khi bị bất ngờ bởi sự ra mắt của ChatGPT ba năm trước và bị chỉ trích vì những sai sót ban đầu trong cuộc đua với OpenAI.

OpenAI chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Thông tin mới về tuyến đường hơn 4.900 đồng, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Theo Vân Anh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ hiện đại bậc nhất TG được gọi tên, tình hình ô nhiễm không khí ở Hà Nội sắp có sự thay đổi lớn?

Công nghệ hiện đại bậc nhất TG được gọi tên, tình hình ô nhiễm không khí ở Hà Nội sắp có sự thay đổi lớn? Nổi bật

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới cực nguy hiểm nhắm vào người gửi tiền tiết kiệm

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới cực nguy hiểm nhắm vào người gửi tiền tiết kiệm Nổi bật

Từ trò cười cho thiên hạ, giờ đây Gemini 3 khiến cả ChatGPT cũng phải e sợ: Có phải là nhờ "lão tướng" này của Google?

Từ trò cười cho thiên hạ, giờ đây Gemini 3 khiến cả ChatGPT cũng phải e sợ: Có phải là nhờ "lão tướng" này của Google?

11:49 , 04/12/2025
Việt Nam bùng nổ AI: 81% người dùng mỗi ngày, 40 công ty khởi nghiệp gọi được 123 triệu USD, kinh tế số lọt top tăng trưởng nhanh nhất khu vực

Việt Nam bùng nổ AI: 81% người dùng mỗi ngày, 40 công ty khởi nghiệp gọi được 123 triệu USD, kinh tế số lọt top tăng trưởng nhanh nhất khu vực

10:22 , 04/12/2025
Trong thời đại AI không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cơ bản, đây là những yếu tố quyết định khả năng thành công của GenZ

Trong thời đại AI không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cơ bản, đây là những yếu tố quyết định khả năng thành công của GenZ

10:12 , 04/12/2025
Công an cảnh báo người dân nhận được cuộc gọi yêu cầu làm điều này thì phải ghi lại số điện thoại

Công an cảnh báo người dân nhận được cuộc gọi yêu cầu làm điều này thì phải ghi lại số điện thoại

09:36 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên