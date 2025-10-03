OpenAI được định giá 500 tỷ USD

Theo một số nguồn tin, OpenAI vừa hoàn tất thương vụ bán cổ phần thứ cấp với tổng giá trị 6,6 tỷ USD, qua đó cho phép các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên bán lại cổ phần của mình, ở mức định giá kỷ lục 500 tỷ USD.

Bloomberg là hãng tin đầu tiên đưa tin về việc thương vụ đã hoàn tất.

Trước đó vào tháng 8, kênh truyền hình CNBC cho biết OpenAI đang chuẩn bị thực hiện giao dịch bán cổ phần thứ cấp với định giá 500 tỷ USD, với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, quỹ MGX của Abu Dhabi và T. Rowe Price.

Ban đầu, OpenAI cho phép chào bán tối đa 10,3 tỷ USD cổ phần, tăng so với mục tiêu 6 tỷ USD, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng 2/3 số đó được thực hiện.

Một nguồn tin nội bộ cho hay việc ít người bán cổ phần hơn kỳ vọng được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty, đồng thời cho thấy sức hút của OpenAI với nhà đầu tư vẫn rất mạnh mẽ ngay cả ở mức định giá cao kỷ lục 500 tỷ USD. Con số này tăng mạnh so với 300 tỷ USD hồi đầu năm nay.

Đợt chào bán này được gửi tới các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đủ điều kiện từ đầu tháng 9, áp dụng cho những người nắm giữ cổ phần trên 2 năm.

Đây là thương vụ bán cổ phần lớn thứ hai của OpenAI trong vòng chưa đầy 1 năm, sau thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD với SoftBank hồi tháng 11/2024.

Với giao dịch lần này, OpenAI chính thức vượt qua SpaceX (định giá 456 tỷ USD), trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành nhân tài AI ngày càng gay gắt. Meta được cho là đã đưa ra những gói đãi ngộ "chín con số" để lôi kéo các nhà nghiên cứu hàng đầu.

OpenAI cùng một loạt startup tên tuổi khác như SpaceX, Stripe và Databricks đang ngày càng sử dụng mô hình bán cổ phần thứ cấp để nhân viên có thể hiện thực hóa lợi nhuận nhưng công ty vẫn duy trì tư cách tư nhân. Chiến lược này được coi là cách giữ chân nhân sự chủ chốt và tưởng thưởng cho những người gắn bó lâu dài, thay vì phải tiến hành IPO.