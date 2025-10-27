Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

OpenAI với nước cờ then chốt

27-10-2025 - 08:36 AM | Kinh tế số

OpenAI mua lại Software Applications, công ty đứng sau phần mềm AI Sky cho Mac, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc đưa AI sâu hơn vào đời sống người dùng.

Doanh nghiệp công nghệ OpenAI ngày 23/10 thông báo đã mua lại Software Applications, Inc. - nhà sản xuất giao diện ngôn ngữ tự nhiên hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) cho máy tính Mac có tên Sky.

Sản phẩm phần mềm nói trên, vốn chưa được phát hành rộng rãi, được thiết kế để đồng hành cùng người dùng suốt cả ngày, khi người dùng sử dụng những ứng dụng trên máy tính, viết lách, lập kế hoạch, lập trình... Tương tự như trình duyệt AI, Sky có thể xem những gì trên màn hình và thực hiện những thao tác trên ứng dụng thay người dùng.

Động thái này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tích hợp công nghệ của OpenAI vào cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng và hoạt động của các doanh nghiệp trên máy tính Mac.

Theo đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Software Applications, Ari Weinstein, doanh nghiệp này luôn mong muốn máy tính trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tùy chỉnh và trực quan hơn. Với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cuối cùng Software Applications có thể kết nối các yếu tố lại với nhau và đó là lý do doanh nghiệp này xây dựng Sky, một trải nghiệm AI trên màn hình máy tính của người dùng để giúp họ suy nghĩ và sáng tạo. Software Applications rất vui mừng được hợp tác với OpenAI để mang tầm nhìn đó đến với hàng trăm triệu người dùng.

Hai ông Weinstein và Conrad Kramer trước đây đã đồng sáng tạo ứng dụng tự động hóa tác vụ Workflow, sau đó bán cho "gã khổng lồ" công nghệ Apple - đã đổi tên công nghệ này thành Shortcuts. Cả hai tiếp tục làm việc tại Apple trong vài năm trước khi rời đi để thành lập Software Applications vào tháng 8/2023. Còn đồng sáng lập thứ ba, Kim Beverett, là một quản lý chương trình và sản phẩm cấp cao tại Apple, nơi bà đã dành gần 10 năm làm việc trên các công nghệ như Safari, WebKit, Privacy, Messages, Mail, Phone, FaceTime và SharePlay.

Apple, vẫn đang tụt hậu trong lĩnh vực AI, dự kiến trình làng trợ lý ảo Siri được cải cách mạnh mẽ với AI vào năm tới. Apple đã cung cấp các tính năng khác sử dụng công nghệ AI của mình có tên là Apple Intelligence, bao gồm trợ lý viết văn bản, dịch trực tiếp, tạo hình ảnh, tìm kiếm trực quan... Công ty cũng đang hợp tác với OpenAI để chuyển các truy vấn mà Siri không thể trả lời sang ChatGPT. Apple Intelligence hoạt động trên nhiều nền tảng, bao gồm cả Mac.

Ngoài ra, Apple cung cấp nền tảng Foundation Models cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI cục bộ, cho phép những nhà phát triển tích hợp AI trực tiếp vào ứng dụng của họ.

Hội đồng quản trị của OpenAI phê duyệt thỏa thuận trên. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Pitchbook, các điều khoản thỏa thuận mua lại OpenAI không được tiết lộ, nhưng Sky đã huy động được 6,5 triệu USD từ các nhà đầu tư, bao gồm CEO OpenAI Sam Altman, CEO Figma Dylan Field, Context Ventures và Stellation Capital.

Theo Anh Quân

VTV

OpenAI

