OPES đạt cú đúp tại giải thưởng quốc tế Insurance Asia Awards 2025

Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES tiếp tục khẳng định bước đi mạnh mẽ của mô hình bảo hiểm số đầy triển vọng với việc được vinh danh tại 2 hạng mục quan trọng là "Sáng kiến ứng dụng AI của năm" (AI Initiative of the Year) và "Nhà bảo hiểm số của năm" (Virtual Insurer of the Year) tại Insurance Asia Awards 2025 - lễ vinh danh hàng đầu dành cho ngành bảo hiểm khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là minh chứng rõ nét cho những thành quả mà OPES đã gặt hái được sau quá trình kiên trì theo đuổi chiến lược số hóa toàn diện.

OPES lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là "Nhà bảo hiểm số của năm" và cũng là đại diện Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng này cho đến thời điểm hiện tại. Với mức tăng trưởng doanh thu là 95% trong năm 2024, hơn 20 sản phẩm bảo hiểm được phân phối đa kênh, cùng mạng lưới 30 đối tác hoạt động ở nhiều lĩnh vực, OPES hoàn toàn chinh phục hội đồng ban giám khảo về năng lực triển khai mô hình bảo hiểm số một cách hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, để đạt giải thưởng "Sáng kiến ứng dụng AI của năm", OPES đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, cũng như đáp ứng được hệ thống đánh giá chặt chẽ bao gồm 3 tiêu chí cốt lõi là: tính đột phá và sáng tạo, hiệu quả và tác động, tính linh hoạt và khả năng thích ứng.

Theo đánh giá từ Insurance Asia Awards, OPES đã có những sáng kiến ứng dụng AI một cách mới mẻ, khác biệt và tạo ra giá trị thực sự, từng bước tự động hóa trong vận hành cũng như số hóa toàn bộ hành trình của khách hàng, đồng thời mang lại các tác động tích cực đối với hoạt động của doanh nghiệp cũng như toàn ngành.

Trong hơn 7 năm hoạt động, OPES đã triển khai hàng loạt dự án ứng dụng AI vào dịch vụ, sản phẩm và vận hành. Nổi bật có thể kể đến là hệ thống đánh giá rủi ro thời gian thực bằng công nghệ phân tích hình ảnh và máy học (Machine Learning) trong bảo hiểm xe cơ giới, giúp tiết kiệm nhân lực và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Không dừng lại ở đó, OPES còn tích hợp AI và công nghệ tự động hóa quy trình (RPA - Robotic process automation) vào nhiều khâu vận hành khác, từ xử lý văn bản, tài liệu, chat bot ..., giúp cắt giảm 70% quy trình giấy tờ, tiết kiệm 50% nguồn lực.

Đại diện OPES chia sẻ: "Danh hiệu "Nhà bảo hiểm số của năm"trong 2 năm liên tiếp và "Sáng kiến ứng dụng AI của năm 2025" là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực số hóa bảo hiểm mà OPES đã kiên định từ những ngày đầu, cũng như khẳng định vị thế, thành quả của OPES trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), không chỉ phát huy hiệu quả cho hiện tại, mà còn có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi, sẵn sàng đón đầu các cơ hội phát triển trong tương lai của ngành bảo hiểm. OPES sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam và toàn cầu."

Tính đến cuối quý II/2025, OPES đã phục vụ hơn 20 triệu khách hàng và phát hành gần 500 triệu hợp đồng bảo hiểm trực tuyến được phát hành. Sản lượng hợp đồng phát hành mỗi ngày tăng gấp hơn 2 lần, từ 300.000 hợp đồng (năm 2023) lên 630.000 hợp đồng (năm 2024). Nửa đầu năm 2025, vào thời gian cao điểm OPES ghi nhận mức kỷ lục khi phát hành lên đến gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm/ ngày.

Bên cạnh hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ, OPES vẫn duy trì được mô hình kinh doanh tinh gọn với chỉ khoảng 120 nhân sự toàn thời gian (FTE), trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ có hiệu suất doanh thu trên mỗi nhân sự cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Công ty đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 636 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 34% so với năm 2024. Để thực hiện được kế hoạch này, OPES sẽ tiếp tục duy trì đầu tư vào công nghệ, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, một trong các yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế dẫn đầu trong mô hình bảo hiểm số.

OPES khẳng định vị thế Nhà bảo hiểm số tiên phong ngày càng rõ rệt

Trước đó, OPES cũng vinh dự lọt "Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín năm 2025" do tổ chức xếp hạng uy tín Vietnam Report công bố. Đặc biệt, OPES là công ty "trẻ tuổi" nhất góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này, cho thấy được năng lực cạnh tranh nổi bật giữa thị trường. Lễ công bố dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 08/2025 tại TP.HCM.

Là công ty thuộc hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt của ngân hàng mẹ VPBank, OPES có được lợi thế từ sự hậu thuẫn toàn diện của mô hình tập đoàn, tiếp cận tệp khách hàng rộng khắp nước tại nhiều lĩnh vực từ tài chính ngân hàng, chứng khoán, tiêu dùng. Từ đó, giúp công ty đa dạng mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng phân khúc khách hàng.