OPES tăng vượt bậc về thứ hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025

Bước nhảy vọt ấn tượng

Đây là năm thứ hai liên tiếp OPES góp mặt trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Đáng chú ý, chỉ sau 1 năm OPES đã vươn lên 244 bậc trong bảng xếp hạng. Riêng lĩnh vực bảo hiểm, doanh nghiệp cũng thăng hạng 15 bậc, đứng thứ 13/22 công ty bảo hiểm có mặt trong PROFIT500.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, OPES đạt 2.191 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng, vượt 109% so với kế hoạch, cho thấy nền tảng tài chính vững vàng cùng khả năng quản trị hiệu quả, giúp OPES duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nhiều cạnh tranh.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng PROFIT500 không chỉ khẳng định sức bật tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận mà còn cho thấy chiến lược kinh doanh tập trung vào số hóa và trải nghiệm khách hàng đang được OPES phát huy hiệu quả. Thành tích này cũng góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín của OPES đối với nhà đầu tư, cổ đông, đối tác, đặt nền tảng cho mục tiêu phát triển dài hạn trong giai đoạn tiếp theo.

Song song, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và các công ty trong hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt của VPBank như FE Credit và VPBank Securities cũng góp mặt tại bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2025. Điều này cho thấy sự phát triển đồng bộ, sức mạnh cộng hưởng của toàn hệ sinh thái, khi từng đơn vị đều khẳng định vị trí trên thị trường.

Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, được công bố thường niên với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước. PROFIT500 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả, ghi nhận năng lực sinh lời theo chuẩn mực quốc tế. Đây là sân chơi đẳng cấp dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu Việt Nam và là cầu nối đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.

Tiếp tục tăng trưởng cả về lượng và chất

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, đại diện OPES cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bền vững, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ bảo hiểm, mở rộng danh mục sản phẩm số, và tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài hệ sinh thái VPBank. Đặc biệt, công ty tập trung đầu tư vào công nghệ, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và cá nhân hóa dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, OPES định hướng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, sáng tạo, nhằm thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng.

Tính đến nay, OPES đã phát hành hơn 500 triệu hợp đồng bảo hiểm trực tuyến, thư viện sản phẩm đa dạng được cá nhân hóa theo tệp khách hàng, đồng thời duy trì và mở rộng mạng lưới với hơn 30 đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực từ tài chính, vận tải, dịch vụ, giải trí, ...

Với những ứng dụng công nghệ tiên phong, OPES đã và đang vươn mình cả về lượng và chất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

Song hành cùng tăng trưởng kinh doanh, OPES luôn mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn qua hàng loạt chương trình trách nhiệm xã hội, đặc biệt dành sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế trong xã hội như: Trao tặng tóc giả cho bệnh nhân ung thư (phối hợp cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam), cùng TreeBank trồng cây sinh kế tại Lâm Đồng hay cây giữ nước cho bà con tại Tây Ninh.

Trước đó, OPES đã lần lượt được vinh danh tại nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín khác trong như: Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025, Top 500 Công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2025, cùng với 2 danh hiệu trên thị trường quốc tế là "Nhà bảo hiểm số của năm" và "Sáng kiến ứng dụng AI của năm" tại Insurance Asia Awards 2025.

Với đà tăng trưởng vững chắc và sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái VPBank, OPES hứa hẹn tiếp tục bứt phá, phát triển toàn diện cả về quy mô lẫn giá trị, khẳng định bản lĩnh tiên phong của một doanh nghiệp bảo hiểm số tại Việt Nam.