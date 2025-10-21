Oracle chuyển sang mô hình 2 CEO: Canh bạc lớn của vị Chủ tịch 81 tuổi

Trong khi thế giới công nghệ đang lao vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) khốc liệt, Oracle – gã khổng lồ phần mềm doanh nghiệp một thời – đang thực hiện bước ngoặt táo bạo: chuyển sang mô hình hai tổng giám đốc điều hành (co-CEO) cùng dẫn dắt công ty trong hành trình “tái sinh bằng AI”. Động thái không chỉ thay đổi nhân sự, mà là thông điệp chiến lược về cách Oracle định hình lại vai trò của mình trong kỷ nguyên hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.

Theo Wall Street Journal, Larry Ellison – nhà đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ (CTO) của Oracle – vừa bổ nhiệm Clay Magouyrk và Mike Sicilia làm hai CEO đồng cấp, thay thế Safra Catz sau gần hai thập kỷ lèo lái công ty. Quyết định được công bố cùng lúc Oracle khẳng định sẽ “AI hóa” toàn bộ hoạt động, từ hạ tầng đám mây đến ứng dụng doanh nghiệp. Ellison, ở tuổi 81, vẫn là “bộ não chiến lược” phía sau, nhưng giờ đây ông có hai cánh tay đắc lực để hiện thực hóa tầm nhìn biến Oracle thành nền tảng AI toàn cầu.

Clay Magouyrk – cựu kỹ sư của Amazon Web Services – là người đứng sau sự trỗi dậy của Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mảng hạ tầng đám mây từng bị đánh giá yếu hơn các đối thủ như AWS hay Microsoft Azure, nay đã trở thành điểm sáng trong báo cáo tài chính. Ông hiểu sâu hệ thống, nói ngắn gọn là người “xây đám mây”.

Mike Sicilia, người từng dẫn dắt mảng Oracle Industries, thì được xem là “kiến trúc sư ứng dụng”, chuyên thiết kế các giải pháp theo ngành – từ y tế, tài chính đến bán lẻ – nay đều đang được tích hợp công nghệ AI tạo sinh. Hai con người, hai thế mạnh, cùng hướng về một mục tiêu duy nhất: biến Oracle thành công ty AI dành cho doanh nghiệp.

Đằng sau sự bổ nhiệm này là một kế hoạch lớn. Ellison không che giấu tham vọng đưa Oracle tiến sâu vào chuỗi giá trị AI toàn cầu, nơi hạ tầng đám mây đóng vai trò nền móng cho các mô hình ngôn ngữ khổng lồ. Trong vài tháng qua, Oracle đã bắt tay với OpenAI để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô hàng trăm tỷ USD ở Mỹ, đồng thời cung cấp năng lực tính toán cho hàng loạt startup AI.

“Thế giới đang đầu tư khổng lồ vào AI, và Oracle Cloud là một phần trung tâm của hạ tầng đó,” Ellison tuyên bố trong thông cáo. Với ông, AI không còn là tương lai xa xôi mà là cuộc cách mạng hạ tầng đang diễn ra mỗi ngày – và Oracle muốn đứng ở trung tâm của nó.

Nhưng nếu đây là bước nhảy vọt, thì cũng là canh bạc lớn. Mô hình hai CEO hiếm khi thành công trong các tập đoàn công nghệ, vì dễ dẫn đến chồng chéo quyền lực và khác biệt chiến lược. Tuy nhiên, theo WSJ, Ellison tin rằng Magouyrk và Sicilia có “mối liên kết tự nhiên” – một người lo phần khung, người kia lo phần hồn – và điều này giúp Oracle vừa duy trì tốc độ đổi mới kỹ thuật, vừa mở rộng khả năng thương mại hóa sản phẩm. Trong nội bộ, hai người được mô tả là có “sự ăn ý của kỹ sư lâu năm” – từng cùng Ellison làm việc trực tiếp để xây dựng hệ sinh thái cloud đầu tiên của Oracle cách đây gần một thập kỷ.

Cách Oracle phân chia quyền lực cũng rất khác lạ: Magouyrk kiểm soát toàn bộ hạ tầng đám mây, dữ liệu và AI platform – nơi công ty đang đầu tư khổng lồ để tăng sức mạnh tính toán; trong khi Sicilia chịu trách nhiệm mảng ứng dụng, chuyển đổi doanh nghiệp và phát triển các giải pháp AI chuyên biệt cho từng ngành. Hai hướng đi tưởng như tách biệt nhưng lại là hai trục song song trong chiến lược AI của Oracle – vừa xây nền, vừa dựng nhà.

Song, thách thức lớn nhất của Oracle vẫn là thời gian và vốn đầu tư. Hạ tầng AI yêu cầu năng lượng khổng lồ, phần cứng chuyên dụng, và chi phí vận hành cao, khiến tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với phần mềm truyền thống. Nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng, trong khi Microsoft và Google đang “đốt tiền” cho AI nhưng vẫn duy trì được sức mạnh thị trường, Oracle phải chứng minh họ có thể mở rộng quy mô mà không đánh mất lợi nhuận. Hai CEO mới, do đó, không chỉ phải sáng tạo mà còn phải kỷ luật tài chính – một nhiệm vụ khó trong bối cảnh AI đang bị thổi phồng quá mức.

Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, Oracle đang sở hữu một lợi thế hiếm có: hàng chục năm dữ liệu doanh nghiệp, hệ sinh thái khách hàng khổng lồ và nền tảng cloud đang tăng trưởng hai chữ số. Khi AI cần dữ liệu sạch và có cấu trúc, Oracle – vốn chuyên về cơ sở dữ liệu – có thể trở thành “mỏ vàng” đúng nghĩa. Cộng thêm việc Ellison vẫn trực tiếp dẫn dắt mảng công nghệ, công ty này có cơ hội định hình lại vị thế của mình – không còn là người đi sau, mà là người chơi chiến lược trong tầng hạ tầng của kỷ nguyên AI.

Theo: WSJ