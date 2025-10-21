CEO một công ty ở ĐNÁ tuyên bố có thể trở thành doanh nghiệp 1.000 tỷ USD, hiện đang sử dụng 80.000 lao động

Tỷ phú Forrest Li, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Sea Group, vừa gửi thư nội bộ đến hơn 80.000 nhân viên, bày tỏ niềm tin rằng tập đoàn công nghệ Đông Nam Á này hoàn toàn có thể đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD, tức gấp khoảng 10 lần hiện nay, nếu tận dụng thành công làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cục diện toàn cầu.

Trong bức thư được tiết lộ, CEO Li so sánh sự bùng nổ của AI với hai cuộc cách mạng công nghệ trước đây — máy tính cá nhân và điện thoại thông minh — những phát minh đã đưa sản phẩm và dịch vụ từng chỉ dành cho người giàu trở nên phổ biến với đại chúng. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc tận dụng trọn vẹn giá trị mà AI mang lại cho Sea sẽ không hề dễ dàng.

“Để đạt được điều đó, chúng ta phải đưa ra những quyết định chính xác, thực thi xuất sắc, giữ vững kỷ luật và cạnh tranh không ngừng nghỉ”, Li viết trong thư, nhân dịp kỷ niệm 8 năm Sea niêm yết trên sàn chứng khoán. “Một cuộc chuyển đổi công nghệ quy mô như thế này khiến cho việc Sea trở thành công ty nghìn tỷ USD là điều hoàn toàn có thể”.

Li, người thường xuyên viết thư để truyền cảm hứng cho nhân viên, đã có sự thay đổi đáng kể trong giọng điệu so với một năm trước. Khi đó, ông cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi sang AI sẽ khó khăn và tốn kém. Nhưng chỉ sau một năm, Sea đã đặt cược mạnh mẽ vào công nghệ này, đưa AI vào gần như mọi hoạt động hằng ngày — từ dịch vụ khách hàng, thương mại điện tử cho đến trò chơi trực tuyến.

Theo ông, AI đang mở ra cơ hội tương tự như khi điện thoại thông minh xuất hiện, giúp các doanh nghiệp tiếp cận người dùng nhanh hơn, chính xác hơn, đồng thời tạo ra các mô hình tăng trưởng mới mà trước đây chưa từng có.

Bức thư cũng đề cập đến đà tăng của cổ phiếu Sea trong thời gian gần đây, song Li cảnh báo rằng giá cổ phiếu có thể lao dốc nhanh chóng nếu môi trường bên ngoài thay đổi, gợi lại ký ức về cú sụp đổ vào cuối năm 2021 khi cổ phiếu Sea mất hơn 70% giá trị chỉ trong vài tháng.

Tuy vậy, ông khẳng định Sea hiện đã khác xa so với thời điểm đó, với nền tảng tài chính vững chắc hơn, dòng tiền ổn định hơn và không còn phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài để mở rộng kinh doanh.

“Dù môi trường kinh tế toàn cầu luôn biến động khó lường, hôm nay tôi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết về tương lai của chúng ta”, Li viết. “Sau tám năm là công ty đại chúng, chúng ta đã hiểu rõ cách thị trường vốn vận hành và biết cách điều hướng nó. Nếu một lần nữa ‘biển lớn nổi sóng’, chúng ta đã đủ mạnh để kiểm soát vận mệnh của chính mình”.

Ông cho biết thêm rằng cả ba mảng kinh doanh chính của Sea — Shopee (thương mại điện tử), Garena (trò chơi trực tuyến) và SeaMoney (tài chính số) — hiện đều đang có lãi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau giai đoạn tái cơ cấu mạnh tay kéo dài suốt năm 2023.

Dù không tiết lộ chi tiết về kế hoạch phát triển AI, Li thừa nhận Sea đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tập đoàn phải đương đầu với những đối thủ toàn cầu hùng mạnh như TikTok Shop (thuộc ByteDance) và Lazada (thuộc Alibaba). Cùng lúc, Shein và Temu (thuộc PDD Holdings) cũng đang đẩy mạnh xâm nhập thị trường Đông Nam Á — khu vực có hơn 675 triệu dân, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh và thói quen mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại trong khu vực, Sea còn mở rộng “chiến trường” sang Nam Mỹ, cụ thể là Brazil, nơi nền tảng Shopee đang nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ứng dụng thương mại điện tử phổ biến nhất quốc gia này.

Song song đó, tập đoàn cũng đầu tư mạnh vào các mảng tài chính số, thanh toán điện tử, logistics và tín dụng vi mô, nhằm củng cố vị thế thống trị khu vực và thuyết phục nhà đầu tư về dư địa tăng trưởng dài hạn của Sea.

Từ giấc mơ khởi nghiệp đến tầm nhìn nghìn tỷ USD

Forrest Li – người sáng lập, Chủ tịch và CEO của Sea – từng chia sẻ rằng ông khởi nghiệp với niềm tin Đông Nam Á có thể sản sinh ra “một gã khổng lồ công nghệ” tương tự Alibaba hay Tencent của Trung Quốc.

Giờ đây, sau gần một thập kỷ niêm yết, Sea đã chứng minh năng lực hồi phục đáng nể sau khủng hoảng và đang tận dụng đà phát triển của AI để mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới. Dù con đường phía trước còn nhiều thách thức, tầm nhìn nghìn tỷ USD của Forrest Li không còn là giấc mơ xa vời.

“Nếu chúng ta kiên định, sáng tạo và hành động đúng lúc, thì con đường từ Singapore ra thế giới vẫn còn rất dài — và vô cùng rộng mở”, Li viết trong phần kết của bức thư.

