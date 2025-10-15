BĐS quốc gia ĐNÁ bước qua “tháng cô hồn” với doanh số bán nhà giảm tới 88%

Theo số liệu của Cơ quan Tái phát triển Đô thị (ERA) Singapore công bố hôm 15/10, doanh số BĐS trong tháng 9 ở nước này giảm 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là doanh số bán nhà thấp nhất theo tháng được ghi nhận kể từ đầu năm 2025 tới nay.

Ông Marcus Chu, giám đốc điều hành ERA Singapore, cho biết doanh số giảm do “tháng cô hồn”, ám chỉ tháng 7 âm lịch, vì người mua thường không muốn xuống tiền trong thời điểm này.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của BĐS Singapore vẫn rất tốt. Các nhà phân tích cho biết lượng giao dịch tăng mạnh trong tuần đầu tháng 10. Dự án Skye at holland đã bán được tới 99%, tương đương 658/666 căn với mức giá trung bình lên tới 60 triệu đồng/1 foot vuông. Có nhiều dự án khác cũng sẽ được chào bán trong tháng 10.

Ông Chu cho biết tổng số căn hộ mới, không bao gồm các căn hộ cao cấp, được bán trong 9 tháng qua ở Singapore là 7.924 căn, cao hơn con số 6.626 căn được bán trong suốt năm 2024. Doanh số năm nay được hỗ trợ bởi nguồn cung dồi dào và lãi suất giảm dần.

