Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BĐS quốc gia ĐNÁ bước qua “tháng cô hồn” với doanh số bán nhà giảm tới 88%

15-10-2025 - 14:06 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà phát triển bất động sản Singapore chỉ bán được 255 căn trong tháng 9, giảm 88,1% so với tháng trước.

BĐS quốc gia ĐNÁ bước qua “tháng cô hồn” với doanh số bán nhà giảm tới 88%- Ảnh 1.

Theo số liệu của Cơ quan Tái phát triển Đô thị (ERA) Singapore công bố hôm 15/10, doanh số BĐS trong tháng 9 ở nước này giảm 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là doanh số bán nhà thấp nhất theo tháng được ghi nhận kể từ đầu năm 2025 tới nay.

Ông Marcus Chu, giám đốc điều hành ERA Singapore, cho biết doanh số giảm do “tháng cô hồn”, ám chỉ tháng 7 âm lịch, vì người mua thường không muốn xuống tiền trong thời điểm này.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của BĐS Singapore vẫn rất tốt. Các nhà phân tích cho biết lượng giao dịch tăng mạnh trong tuần đầu tháng 10. Dự án Skye at holland đã bán được tới 99%, tương đương 658/666 căn với mức giá trung bình lên tới 60 triệu đồng/1 foot vuông. Có nhiều dự án khác cũng sẽ được chào bán trong tháng 10.

Ông Chu cho biết tổng số căn hộ mới, không bao gồm các căn hộ cao cấp, được bán trong 9 tháng qua ở Singapore là 7.924 căn, cao hơn con số 6.626 căn được bán trong suốt năm 2024. Doanh số năm nay được hỗ trợ bởi nguồn cung dồi dào và lãi suất giảm dần.

﻿Tham khảo: BusinessTimes

Loạt ngân hàng trứ danh sắp có "chiêu mới" để chống lừa đảo, tạm hoãn giao dịch, chặn rút tiền trong trường hợp khả nghi: Quốc gia ĐNÁ này quyết mạnh tay bảo vệ "mồ hôi, nước mắt" người dân

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
bđs, singapore

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bị quốc gia BRICS quay lưng với hàng triệu tấn mặt hàng then chốt, ông Trump doạ ‘trừng phạt’ ngược, chấm dứt mua ‘vàng lỏng’ để tự sản xuất

Bị quốc gia BRICS quay lưng với hàng triệu tấn mặt hàng then chốt, ông Trump doạ ‘trừng phạt’ ngược, chấm dứt mua ‘vàng lỏng’ để tự sản xuất Nổi bật

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cảnh báo: 'Không có con đường nào an toàn'

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cảnh báo: 'Không có con đường nào an toàn' Nổi bật

Biểu tượng trăm tuổi của ngành ô tô Mỹ thiệt hại 1,6 tỷ USD vì làm xe điện, Trung Quốc không còn là nơi 'gà đẻ trứng vàng'

Biểu tượng trăm tuổi của ngành ô tô Mỹ thiệt hại 1,6 tỷ USD vì làm xe điện, Trung Quốc không còn là nơi 'gà đẻ trứng vàng'

14:05 , 15/10/2025
“Cho Trung Quốc cả bản vẽ lẫn tháo tung mọi thứ", mò mẫm 50 năm nữa cũng không sao chép nổi người Nhật?

“Cho Trung Quốc cả bản vẽ lẫn tháo tung mọi thứ", mò mẫm 50 năm nữa cũng không sao chép nổi người Nhật?

13:45 , 15/10/2025
Ảnh hiếm hé lộ hôn lễ xa hoa của gia đình quý tộc Trung Hoa thời nhà Thanh

Ảnh hiếm hé lộ hôn lễ xa hoa của gia đình quý tộc Trung Hoa thời nhà Thanh

12:47 , 15/10/2025
Công ty Trung Quốc ra mắt ô tô bay giá 7 tỷ đồng, hiện đã có 7.000 đơn đặt trước, cứ 30 phút lại xuất xưởng 1 chiếc

Công ty Trung Quốc ra mắt ô tô bay giá 7 tỷ đồng, hiện đã có 7.000 đơn đặt trước, cứ 30 phút lại xuất xưởng 1 chiếc

11:55 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên