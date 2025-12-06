Ớt tươi ở TP.HCM vẫn neo giá 160.000 đồng/kg

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tối 5/12 tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), lượng hàng đổ về đã nhộn nhịp trở lại. Không còn cảnh xe rau ít ỏi, tiểu thương đứng giành hàng như những tuần trước, nhiều xe tải từ Lâm Đồng, miền Tây đã về đều đặn.

Thế nhưng, theo các tiểu thương, trong khi hầu hết rau xanh đều “nguội” lại, ớt tươi bất ngờ leo giá.

Theo đó, ớt chỉ thiên loại 1 hiện đang được các tiểu thương bán sỉ với 125.000 đồng/kg - mức cao nhất từ trước đến nay.

Ớt chỉ thiên giá tăng vọt, với 130.000 đồng/kg bán sỉ, 160.000 đồng/kg bán lẻ.

Vừa bốc hàng xuống sạp, một thương lái nói: “Ớt bị ảnh hưởng nặng sau mưa dài ngày. Cây thối rễ, sâu bệnh nhiều, sản lượng giảm mạnh. Hôm nay hàng về chỉ bằng 1/3 so với ngày thường”.

Khi về đến các chợ dân sinh, mức giá càng đội lên. Tại Chợ Tam Bình, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Vĩnh Phú... ớt chỉ thiên bán lẻ có giá lên đến 160.000 đồng/kg.

Anh Vương, tiểu thương chợ dân sinh tại phường Bình Hòa nói: “Tôi nhập ớt tối nay giá 130.000/kg. Nhưng thật ra mà nói, bán lẻ thì bán đến bao giờ cho hết 1kg, có khi vài ba ngày cũng không xong. Chưa kể đến, ớt là loại dễ dập, úng".

Trước đây anh Vương thường tặng kèm ớt cho khách khi mua rau củ, mỗi lần 2 - 3 trái, giờ khách nào mua nhiều mới dám tặng.

"Hồi nãy có khách mua 5.000 đồng ớt, tôi không biết bán sao cho hợp lý. Bốc lên cân, bấm giá thì 5.000 được gần 10 trái be bé. Khó xử thật sự. Giờ tôi phải bảo quản ớt bằng tủ mát, vì sợ để hư, lỗ nặng", anh Vương nói thêm.

Chị Hồng Huế, người dân tại phường Bình Hoà kể lại cảm giác “không tin vào tai mình": “Rau thì giảm rồi, nhưng ớt thì tăng chóng mặt. Tôi mua một nắm về làm kim chi mà lúc nghe giá còn phải h ỏi lại, tận 15.000 đồng".

Các hàng ăn cũng bắt đầu tính toán lại khẩu phần gia vị. Một số quán bún, phở, cơm phần… giảm lượng ớt trong chén hoặc không để sẵn như trước. Chị Hà, chủ quán bún bò ở phường Hiệp Bình chia sẻ: “Ớt là nguyên liệu không thể thiếu, nhưng mắc quá thì phải tiết chế. Một tuần quán dùng 4-5kg ớt chỉ thiên, bây giờ giảm còn 2-3kg”.

Giá rau xanh tại TP.HCM bắt đầu hạ nhiệt, giảm khoảng 20% so với thời điểm tăng nóng.

Theo ghi nhận, ngoài ớt, đa số các mặt hàng rau đồng loạt giảm rõ rệt, dù chưa về mức ổn định như thời điểm chưa tăng nóng.

Cụ thể, giá sỉ tại chợ hạ nhiệt đáng kể, khoảng 20% trên các loại: Rau muống từ 45.000 đồng/bó/1,5kg, giảm còn 32.000 - 35.000 đồng/kg; Cải ngọt, cải xanh từ 40.000 - 42.000 đồng/kg, giảm còn 32.000 đồng/kg; Bí đao từ mức hơn 30.000 đồng/kg, giảm còn 20.000 đồng/kg; Hành lá từ 90.000 đồng/kg, giảm còn 60.000 đồng/kg...

Bà Hoa, người từng ví rau “đắt hơn tôm tươi” đứng sắp lại các sọt rau vừa nhập, thở phào: “Đỡ rồi, giảm được tầm hai chục phần trăm. Không nhiều nhưng cũng mừng. Khách bớt kêu, còn tụi tôi cũng dễ xoay hơn”.

Tại chợ dân sinh Tam Bình, bà Khánh xác nhận tình hình tương tự: “Rau muống nhập hôm nay 30.000 đồng/bó, trước lên tới 45.000 đồng. Các loại khác cũng giảm dần. Nói chung nguồn hàng bắt đầu đều trở lại, không bị thiếu như đợt đầu mưa bão nữa”.