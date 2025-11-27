Park Residence: Qũy căn hộ cao tầng hiện đại tại Sun Group Nam Hà Nội

Trong giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực về hạ tầng, quy hoạch và chất lượng môi trường sống, khu vực phía Nam Hà Nội đang bật sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư thế hệ mới - những người quan tâm và kỳ vọng về các yếu tố phi tài chính như chất lượng môi trường sống, tiện ích nội khu, không gian xanh và cộng đồng cư dân.

Hàng loạt dự án trọng điểm liên tiếp về đích, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân từ giữa tháng 12/2025 và sau đó là Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình mở rộng lên 12 làn xe, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự tính khởi công trước 31/12/2026. Cùng với đó, Khu đô thị Đại học Nam Cao quy tụ nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu cũng đang dần hoàn thiện.

Hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng đang bứt tốc, tại vị trí cửa ngõ phía Nam thủ đô, đại đô thị Sun Urban City do Sun Group phát triển tiếp tục củng cố vị thế là lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư. Mới đây, quỹ căn hộ Park Residence vừa mở bán tại dự án ngay lập tức chiếm sóng thị trường, ghi nhận mức độ quan tâm vượt trội nhờ vị trí trung tâm quy hoạch, hệ tiện ích đồng bộ.

Cuộc sống tiện nghi, trải nghiệm trọn vẹn

Một lợi thế khi trở thành cư dân Park Residence là hưởng lợi từ khả năng kết nối vượt trội của phân khu Flora Avenue, điểm hội tụ sáng giá của đô thị Sun Urban City với vị trí huyết mạch giao thương cả trong và ngoài đô thị.

Phân khu này tiếp giáp những "cửa ngõ vàng", liên thông trực tiếp đến 2 đô thị hợp phần của Sun Mega City là Sun River City và Sun Legacy City. Không khí sống động bắt nhịp từ trục đường "xương sống" 36 mét dẫn thẳng đến tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô, nút giao Phú Thứ đã khánh thành, đồng thời mở lối đến nút giao Liêm Tuyền - vị trí dự kiến đặt ga Phủ Lý của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai.

Căn hộ Park Residence nằm tại tọa độ giao thương sôi động. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đặc biệt, sở hữu căn hộ tại khu cao tầng này, cư dân sẽ sống gần Đại lộ hoa quy mô đến 10ha, Công viên Sun World, Công viên Thể thao, liền kề dãy nhà phố - biệt thự thời thượng. Vị trí này không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày mà còn mở ra cơ hội kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí vô cùng tiềm năng nhờ lượng khách du lịch đổ về Sun Urban City.

Park Residence cũng sở hữu điểm nhấn kiến trúc sáng giá với thiết kế "2 căn hộ trong 1" – giải pháp đột phá giúp nhân đôi diện tích sử dụng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi. Các căn hộ có diện tích linh hoạt: căn 29m² có thể sử dụng tới 44m², căn 45m² mở rộng lên 68m² và căn 55m² đạt tới 90m². Thiết kế này không chỉ phù hợp với gia đình trẻ cần không gian sống rộng mở, mà còn trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư muốn khai thác mô hình cho thuê homestay, căn hộ dịch vụ hoặc văn phòng nhỏ.

Thiết kế "2 căn hộ trong 1" tối ưu diện tích hữu dụng. (Ảnh: Minh Khánh)

Là một phần trong hệ sinh thái của Sun Urban City, cư dân Park Residence còn được tận hưởng trọn vẹn không gian sống sinh thái với hệ cảnh quan đa dạng, mật độ xây dựng chỉ 18%, chuỗi tiện ích chất lượng như các đại công viên (Công viên Thể thao, Công viên Sinh thái, Công viên Văn hóa, Công viên Sun World), hệ thống trường học liên cấp, trường nghề Sun Group, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay trong nội khu và Bệnh viện Mặt Trời…

Cộng đồng tinh hoa đa sắc

Việc Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sắp đi vào hoạt động, Khu đô thị Đại học Nam Cao - "thủ phủ" giáo dục phía Nam Hà Nội quy tụ các cơ sở giáo dục hàng đầu đặt tại đây, sẽ ngày càng thúc đẩy nhu cầu an cư, lưu trú trong khu vực. Đồng thời kéo theo làn sóng cư dân tri thức dịch chuyển về phía Nam Thủ đô, yếu tố quan trọng tạo ra giá trị khác biệt của cộng đồng đô thị văn minh, hiện đại.

Không gian sống tiện nghi đón đầu xu hướng an cư hiện đại. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Với vị trí thuận tiện kết nối, liền kề các tiện ích đồng bộ cùng mức giá hấp dẫn chỉ từ 25 triệu/m2 diện tích hữu dụng, bán theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện (chưa gồm VAT và KPBT), Park Residence nhanh chóng đón đầu làn sóng an cư của thế hệ năng động, các cặp đôi trẻ và các chuyên gia, giảng viên… đồng thời là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư tiên phong. Trong khi đó, với quỹ nhà phố, biệt thự thời thượng tại Flora Avenue, hàng xóm của cư dân Park Residence sẽ là tầng lớp thành đạt, doanh nhân và các gia đình đa thế hệ.

Trong tương lai, khi diện mạo đô thị Sun Urban City hoàn thiện, nơi đây sẽ hình thành nên một cộng đồng cư dân đa dạng nhưng đồng điệu trong phong cách sống văn minh, hiện đại, thúc đẩy các hoạt động kết nối xã hội. Đây chính là yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho toàn khu đô thị – nơi không chỉ là chốn đi về, nghỉ ngơi, mà còn vun đắp các giá trị văn hóa tốt đẹp và mối quan hệ cộng đồng tích cực.

Tâm điểm đầu tư và an cư hấp dẫn phía Nam thủ đô. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng "có gu" và khắt khe hơn với tiêu chuẩn sống, đầu tư vào Park Residence không chỉ là đầu tư cho hiện tại, mà chính là sự lựa chọn có tầm nhìn vượt trội cho một tương lai sống chất lượng, bền vững.