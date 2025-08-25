PBSV Khai trương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh mới của PBSV được thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng và trang bị đầy đủ tiện nghi, nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch tối ưu cho khách hàng.

Văn phòng mới không chỉ mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự mà còn cung cấp trải nghiệm giao dịch thuận tiện, an toàn cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Tại đây, PBSV cung cấp đầy đủ các dịch vụ: môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, lưu ký chứng khoán, phân tích thị trường, đáp ứng toàn diện nhu cầu của nhà đầu tư hiện đại.

Cam kết chất lượng - phát triển bền vững

Với phương châm "Tài chính minh bạch – Đầu tư hiệu quả", PBSV cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tài chính chất lượng cao, minh bạch và an toàn. Việc thành lập chi nhánh tại TP.HCM thể hiện cam kết lâu dài của công ty đối với phát triển bền vững, tăng cường gắn kết với khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Văn hóa PBSV

Là thành viên của Tập đoàn tài chính Public Bank Berhad (Malaysia) – một trong những định chế tài chính uy tín hàng đầu khu vực, PBSV thừa hưởng nền tảng quản trị vững chắc và định hướng phát triển rõ ràng. Chúng tôi cam kết theo đuổi ba giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động: minh bạch, uy tín và phát triển bền vững.

Tại PBSV, chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy tinh thần đồng đội. Chúng tôi khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo từ mỗi nhân viên, tin tưởng rằng sự đổi mới sẽ mang lại thành công bền vững cho cả cá nhân và công ty.

Công ty Chứng khoán PBSV tại ngày khai trương Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, Ông Bùi Việt Cường, Giám Đốc Kinh Doanh và Chiến lược khẳng định định hướng phát triển của PBSV Hồ Chí Minh:

"Là chi nhánh đầu tiên của PBSV tại miền Nam, văn phòng Hồ Chí Minh sẽ không chỉ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chứng khoán truyền thống mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các mảng giá trị gia tăng như quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và các giải pháp tài chính cá nhân hóa theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Public Bank.

Bên cạnh đó, với nền tảng công nghệ vững chắc và sự hậu thuẫn từ tập đoàn tài chính Public Bank Berhad (Malaysia), PBSV đang tích cực triển khai các chính sách tài chính minh bạch, linh hoạt và an toàn, nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

PBSV HCM cam kết mang lại trải nghiệm dịch vụ xuất sắc – nơi khách hàng được lắng nghe, được đồng hành và được phục vụ bằng những giải pháp tài chính tối ưu nhất."