PC1 hoàn tất phát hành hơn 53 triệu cổ phiếu thưởng cho hơn 14.000 cổ đông

CTCP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 13/11/2025, PC1 đã hoàn tất phát hành hơn 53,6 triệu cổ phiếu thưởng cho 14.233 cổ đông, còn lại 2.914,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 536,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PC1 sẽ tăng từ hơn 357,6 cổ phiếu lên gần 411,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 3.576 tỷ đồng lên gần 4.113 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, bà Trịnh Khánh Linh, con gái của ông Trịnh Văn Tuấn- Chủ tịch HĐQT PC1 đã đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/11/2025 đến 18/12/2025 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, con gái Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,118% vốn và trở thành cổ đông tại Tập đoàn PC1.

Tạm tính giá cổ phiếu PC1 theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 20/11/2025 là 22.200 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trịnh Khánh Linh sẽ phải chi khoảng 88,8 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần hơn 8.073 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 704 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, PC1 đã hoàn thành được hơn 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 12,1% so với đầu năm, lên mức gần 23.534 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản, ở mức gần 9.683 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.178 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 15.183 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 4.532 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nợ; vay và trái phiếu phát hành dài hạn hơn 7.380 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ.



